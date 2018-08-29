EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
الكهرباء تتفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ 1800 ميجاوات طاقة رياح
الأربعاء 29 أغسطس 2018 09:44 ص
محطة الرياح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أكتيس تدرس الحصول على قرض خارجى لمشروع طاقة الرياح
للمرة الأولى.. طاقة الرياح في ألمانيا تهزم الفحم والمحطات النووية
لافارج: مصر يمكن أن تصبح مركزا إقليميا في توليد طاقة الرياح
محطة الرياح
■ مصادر: 460 ميجاوات يستعد القطاع لطرحها على الكيانات العالمية
عمر سالم:
تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، وباستثمارات تصل لنحو 2 مليار يورو.
وكشفت مصادر مسؤولة، فى تصريحات لـ»المـال»، أن المشروعات المرتقبة سيتم تنفيذها بنظامBOO، البناء والتشغيل والتملك، وسيقوم المستثمر بالتنفيذ والتمويل، على أن تشترى الوزارة الطاقة المنتجة من المشروع.
وأشارت إلى أنه من ضمن تلك المشروعات محطات بقدرة 600 ميجاوات مع شركة السويدى إليكتريك، وستكون بنظام IPP، ويتمثل فى قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبيع الطاقة لغيره.
كما تتفاوض الوزارة أيضًا مع شركة جاميسا الإسبانية لتنفيذ محطة أخرى بقدرة 120 ميجاوات، ويتم التفاوض مع إحدى الشركات السعودية على محطة بقدرة تصل لنحو 120 ميجاوات، بالإضافة إلى أخرى بقدرة 500 ميجاوات مع كيان أوروبى، وتستعد الوزارة لطرح مشروعات بإجمالى 460 ميجاوات أخرى على الشركات العالمية والمحلية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتفاوض حاليًا حول بنود العقود الخاصة بتلك المشروعات، وسعر شراء الطاقة، مؤكدة سعيها لخفض سعر الشراء لأقل من 3.8 سنت لكل كيلووات ساعة الذى تعاقدت الوزارة به مع شركة أوراسكوم مؤخرا.
وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مؤخرًا مع تحالف «تويوتا» على إنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات، على أن تشترى الطاقة المنتجة من المحطة بقيمة 3.8 سنت.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى إنتاج مصر حالياً من طاقة الرياح يصل لنحو 1010 ميجاوات، تمت إضافة نحو 460 ميجاوات منها بعد عام 2014، كما تسعى الوزارة أيضاً لإتمام التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية والتى تم التعاقد معها مسبقًا على تنفيذ قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.
وتخطط مصر لتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى المنتج بحلول عام 2022، ويبلغ إجمالى إنتاج مصر حاليًا من الطاقة نحو 44 ألف ميجاوات منها نحو 2400 ميجاوات منتجة من الطاقة المائية تعادل نحو %5.5، ونحو 1000 من طاقة الرياح و170 ميجاوات من الطاقة الشمسية تعادل نحو %2.6.
وانفردت «ﺍﻟﻤﺎﻝ» ﺑﻨﺸﺮ إﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2023، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ 2400 ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ إلى 12 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا