الهيئة الاقتصادية تسترد 41 مليون متر مربع من 8 شركات

■ مصادر: سحب 280 ألفا من «إنترناشيونال إيجنسى للأدوية».. وتقنين 20 ألفاً بسعر 300 جنيه للمتر



أماني العزازي:



سحبت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 8 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تصل إلى 41 مليون متر مربع، من عدد من الشركات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.



وعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن القيمة المالية لمساحات الأراضى تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم تخصيصها عام 1998 لعدد 11 كيانا، بهدف استغلالها فى إقامة مشروعات صناعية بالمنطقة، منها شركات: «قوطة للصلب«، و«الفرما»، و«الخليجية الكندية» إضافة الى شركة «صبح إنفستكو».



وأضافت أنه تم سحب 280 ألف متر مربع من شركة «إنترناشيونال إيجنسى للأدوية»، بقيمة بـ1.2 مليار جنيه، وهى إحدى الشركات المخصصة لها أراضٍ فى 1998.



وتابعت: إجمالى المخصص للشركة من أراضٍ بالمنطقة الصناعية يصل إلى 300 ألف متر مربع، بقيمة 20 جنيها للمتر وقت التخصيص، وجاء قرار السحب بسبب عدم التزام «إنترناشيونال إيجنسى للأدوية» بسداد قيمة المساحة المخصصة، مضيفة أنها لم تسدد سوى 400 ألف جنيه، من إجمالى مبلغ قيمته 6 ملايين جنيه عام 1998.



وأشارت إلى أن الشركة أقامت مصنعا للأدوية على مساحة 20 ألف متر، وتركت باقى المساحة دون استغلال، ونص التعاقد المبرم مع المحافظة قبل أن يتم نقل تبعية المنطقة الصناعية للهيئة الاقتصادية، على إلغاء التعاقد حال الإخلال بأحد بنوده الموقع عليها.



وأوضحت أن الفريق مميش، رئيس اقتصادية قناة السويس، وافق على تقنين أوضاع الشركة لمساحة 20 ألف متر مربع المقام عليها مصنع الأدوية مقابل سعر 300 جنيه للمتر حالياً، واسترداد الباقى منها.



فى سياق متصل، قالت المصادر إن الهيئة تدرس حاليا توفيق أوضاع شركة «الفرما بهجت« نظرا لتقاعسها عن سداد 740 مليون جنيه مستحقة عليها لصالح «اقتصادية قناة السويس»، مقابل مساحة أراضٍ مخصصة 1.8 مليون متر لم تنفذ بها أى إنشاءات ماعدا وضع بعض الهناجر الحديدية.



وبحسب تصريحات المصادر، فإنه من المقرر أن يتم طرح الأراضى المستردة مرة أخرى للمستثمرين والشركات الراغبة فى إقامة مشروعات صناعية.