بيان من الاتحاد السعودي لكرة القدم يهاجم الأهلي بسبب السوبر

النادي الأهلي

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا لتوضيح الحقيقة الكاملة الخاصة بمباراة السوبر السعودي المصري، وذلك بهدف توضيح الصورة للشارع الرياضي ووضعه أمام الحقيقة وتفاصيلها، بحسب البيان.



ومن المفترض، بحسب الاتفاق، أن تجمع مباراتي السوبر المصري السعودي إحداهما بطلي الدوري في الدولتين، فيما تجمع الثانية بطلي الكأس.



وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق بين رئيسي الاتحادين في البلدين الدكتور عادل عزت والمهندس هاني أبو ريدة منذ أكثر من 7 أشهر على إقامة مباراة السوبر بين بطلي الدوري السعودي والمصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، وبطلي الكأس السعودي والمصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة.



لكن البيان أشار إلى أن الاتحاد السعودي تفاجأ بـ"غموض وعدم وضوح من إدارة النادي الأهلي المصري في تحديد الموعد، وبعد أخذ ورد وتراجع".



وأشار إلى أنه بعد أن تلقى الاتحاد السعودي اتصالا من أبو ريدة لاحتواء الموقف، فتمت الموافقة على إعادة جدولة المباراة إذا كان الأهلي لديه الجدية في ذلك، لكننا تفاجأنا بطلب الأهلي أن تقام المباراة في أبو ظبي أو القاهرة.



وقال الاتحاد السعودي إنه "يستغرب بصورة كبيرة تعامل إدارة النادي الأهلي مع هذا الأمر وما حدث من تأخير وغموض يكشف عدم رغبة في الإسهام بالعمل من أجل زيادة أواصر المحبة والأخوة".



ومن هذا المنطلق، بحسب البيان، فإن "هذا الموقف السلبي من إدارة النادي الأهلي.. سيؤخذ بعين الاعتبار في أي تعاون مستقبلي".

