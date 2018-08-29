EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
بيان من الاتحاد السعودي لكرة القدم يهاجم الأهلي بسبب السوبر
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:28 ص
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
متابعات:
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا لتوضيح الحقيقة الكاملة الخاصة بمباراة السوبر السعودي المصري، وذلك بهدف توضيح الصورة للشارع الرياضي ووضعه أمام الحقيقة وتفاصيلها، بحسب البيان.
ومن المفترض، بحسب الاتفاق، أن تجمع مباراتي السوبر المصري السعودي إحداهما بطلي الدوري في الدولتين، فيما تجمع الثانية بطلي الكأس.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق بين رئيسي الاتحادين في البلدين الدكتور عادل عزت والمهندس هاني أبو ريدة منذ أكثر من 7 أشهر على إقامة مباراة السوبر بين بطلي الدوري السعودي والمصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، وبطلي الكأس السعودي والمصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة.
لكن البيان أشار إلى أن الاتحاد السعودي تفاجأ بـ"غموض وعدم وضوح من إدارة النادي الأهلي المصري في تحديد الموعد، وبعد أخذ ورد وتراجع".
وأشار إلى أنه بعد أن تلقى الاتحاد السعودي اتصالا من أبو ريدة لاحتواء الموقف، فتمت الموافقة على إعادة جدولة المباراة إذا كان الأهلي لديه الجدية في ذلك، لكننا تفاجأنا بطلب الأهلي أن تقام المباراة في أبو ظبي أو القاهرة.
وقال الاتحاد السعودي إنه "يستغرب بصورة كبيرة تعامل إدارة النادي الأهلي مع هذا الأمر وما حدث من تأخير وغموض يكشف عدم رغبة في الإسهام بالعمل من أجل زيادة أواصر المحبة والأخوة".
ومن هذا المنطلق، بحسب البيان، فإن "هذا الموقف السلبي من إدارة النادي الأهلي.. سيؤخذ بعين الاعتبار في أي تعاون مستقبلي".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا