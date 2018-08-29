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ثقافة وفنون
إطلاق سراح المغني سعد لمجرد مع وضعه تحت المراقبة
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:26 ص
سعد لمجرد
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لمجرد
متابعات:
قالت قناة تلفزيونية مغربية إن القضاء الفرنسي أمر بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة الاغتصاب.
وذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد وطلب حبسه احتياطيا على ذمة الاتهام لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.
وكانت السلطات الفرنسية ألقت القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.
وفي صباح يوم الاثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين.
وهذه ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد. ووجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي له هناك.
وفي أبريل نيسان الماضي حصل على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.
والمغني المغربي هو ابن المغني المعروف البشير عبدو والممثلة نزهة الركراكي.
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