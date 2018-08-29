صور| شيرين عبد الوهاب في إطلالة ساحرة بأحد فنادق القاهرة‎

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلة فنية كبرى مساء أمس الثلاثاء، ضمن ختام حفلات العيد والصيف، بأحد الفنادق الكبرى بوسط البلد.

حضرت شيرين في إطلالة ساحرة في فستان أسود أنيق، وقدمت شيرين باقة من اجمل اغانيها خلال الحفل الذي اشرف على تنظيمه "ميوزيك هاوس" حسام خليل ، وسط تفاعل كبير من الحضور من مصر ومختلف البلدان العربية.