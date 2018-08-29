رئيس جامعة القاهرة يتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

- يؤكد توفير العلاج المجاني لأي طالب مصاب بفيروس سي







المال - خاص:





تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، مقر الكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة المستجدين بمستشفي الطلبة بالجيزة، لمتابعة إنتظام سير إجراءات الكشف الطبي للطلبة والطالبات الملتحقين بالجامعة في العام الجامعي الجديد 2019/2018.





كما تفقد رئيس جامعة القاهرة التجهيزات الخاصة بمستشفي الطلبة والخدمات الصحية المقدمة لطلاب الجامعة في العام الجامعي الجديد، ومن بينها إنشاء ملف صحي لكل طالب ملتحق بالجامعة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته التفقدية، التي رافقه خلالها الدكتور خالد رمضان مدير المستشفي والأطباء ، علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم خلال الكشف الطبى. وأشار الخشت إلي أن جامعة القاهرة تهتم برصد الحالات المصابة بفيروس سي بين الطلاب وتقديم العلاج المجاني لهم، لافتاً إلي أن إصابة أي طالب لاتمثل عائقاً لإلتحاقه بالجامعة وتقدم الجامعة العلاج المجانى لأى طالب مصاب.





واضاف الخشت، ان الجامعة تستعد منذ اكثر من شهر لاستقبال الطلاب الجدد بطريقة حضارية في أماكن مجهزة للكشف الطبي هذا العام وتخضع لمعايير صارمة للاطمئنان علي صحة الطلاب، مؤكداً أن تحليل فيروس سي يأتي في إطار مباردة القيادة السياسية لأن تكون مصر خالية من فيروس سي، قائلاً أن جامعة القاهرة ستكون خالية من فيروس سي خلال 8 شهور.





وأكد الخشت، أن الجامعة تستقبل الطلاب في الكليات عن طريق مجموعات من الأساتذة والطلاب لتوجيه زملائهم الجدد وتعريفهم بنظام الدراسة ومباني الكلية إلي جانب عقد لقاءات تعريفية بين الطلاب داخل الكليات.





وأضاف الخشت، أنه تم إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفيروس سي لكل العاملين وكانت نسبة الإصابة تتراوح من 4 الي 5 % ونسب الشفاء كانت نحو 98 % ويتلقي العامل المصاب العلاج مجاناً من مركز الفيروسات التابع لجامعة القاهرة. وأشار إلي نسبة الإصابة بين الطلاب لفيروس سي كانت نصف % ونسبة الشفاء بلغت 98 % بينهم .





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة أعدت ملف صحي لكل طالب مستجد لوضع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بحالته الصحية وعلاجها أولًا بأول طوال فترة دراسته بالجامعة، مشيراً إلي أن الجامعة صممت موقعًا إلكترونيا لتسجيل الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي تسهيلا لهم ولمنع التكدس خلال إجراءات الكشف الطبي.





وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة عام 2018/2017 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد ، حيث يبدأ الكشف الطبي إبتداءً من يوم 28 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، ويوم 29 للصيدلة، ويوم 30 للهندسة، وأول سبتمبر لكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعي، ويوم 2 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 3 سبتمبر لكلية الطب البيطري، ويوم 4 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الزراعة والتمريض، ويوم 6 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 8 سبتمبر لكليات الحاسبات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.



