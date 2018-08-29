الصناعة تطالب الجمارك بتحديث أنظمتها لتطبيق اتفاقية مع تركيا

السيد فؤاد:





طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك بضرورة بتطبيق الاعفاءات المقررة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وذلك من خلال تحديث أنظمتها لتتماشى مع ما قامت به السلطات التركية من تحديثات في اصدار الشهادات والاختام الالكترونية.





وقال الدكتور أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أنه قد ورد للقطاع العديد من شكاوى المستوردين بشأن عدم تطبيق الاعفاءات المقررة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.





وأضافت في خطابها لمصلحة الجمارك قائلة " كما ورد الينا عدد من الاستفسارات من المنافذ الجمركية المصرية بشأن وجود بعض النقاط الخلافية والغامضة في تطبيق هذا النظام الجديد والتي ادت الى عدم قبول المنافذ الجمركية لشهادات المنشأ الواردة من تركيا والمصدرة بهذا النظام الجديد".





وأكدت أن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية قام بالتواصل بشكل رسمي مع وزارة الجمارك والتجارة التركية، والتي قامت بدورها بالرد على هذه الاستفسارات.

ولفتت الى ان السلطات التركية طالبت بضرورة بدء تطبيق نظام الإصدار الالكتروني الجديد والعمل به ابتداء من نهاية مايو الماضي الى جانب العمل بنظام الاصدار اليدوي مما يترتب عليه اصدار شهادات المنشأ الكترونيا ويدويا حتى نهاية العام الجاري.