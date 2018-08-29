EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الصناعة تطالب الجمارك بتحديث أنظمتها لتطبيق اتفاقية مع تركيا
الأربعاء 29 أغسطس 2018 02:39 ص
مصلحة الجمارك
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تطالب السمسرة بإيقاف منح تمويلات مخالفة للعملاء
صندوق تحيا مصر يؤسس شركة قابضة للاستثمار في الزراعة والصناعة
مصلحة الجمارك
السيد فؤاد:
طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك بضرورة بتطبيق الاعفاءات المقررة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وذلك من خلال تحديث أنظمتها لتتماشى مع ما قامت به السلطات التركية من تحديثات في اصدار الشهادات والاختام الالكترونية.
وقال الدكتور أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أنه قد ورد للقطاع العديد من شكاوى المستوردين بشأن عدم تطبيق الاعفاءات المقررة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وأضافت في خطابها لمصلحة الجمارك قائلة " كما ورد الينا عدد من الاستفسارات من المنافذ الجمركية المصرية بشأن وجود بعض النقاط الخلافية والغامضة في تطبيق هذا النظام الجديد والتي ادت الى عدم قبول المنافذ الجمركية لشهادات المنشأ الواردة من تركيا والمصدرة بهذا النظام الجديد".
وأكدت أن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية قام بالتواصل بشكل رسمي مع وزارة الجمارك والتجارة التركية، والتي قامت بدورها بالرد على هذه الاستفسارات.
ولفتت الى ان السلطات التركية طالبت بضرورة بدء تطبيق نظام الإصدار الالكتروني الجديد والعمل به ابتداء من نهاية مايو الماضي الى جانب العمل بنظام الاصدار اليدوي مما يترتب عليه اصدار شهادات المنشأ الكترونيا ويدويا حتى نهاية العام الجاري.
وزارة الصناعة والتجارة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا