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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوداني استئناف تصدير الحاصلات
الأربعاء 29 أغسطس 2018 02:34 ص
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الصاوي أحمد:
أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الأدارة المركزية للحجر الزراعي أنه تم عقد اجتماع موسع بين الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونظيره السودانى الدكتور عبدالله سليمان لبحث المشاكل التى تعترض استئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السودان.
وأوضح مدير الحجر الزراعي في تصريحات صحفية أنه مصر عرضت علي الجانب السوداني الموقف الفنى للصادرات الزراعية، وأن القرار السودانى لم يكن له أسباب فنية.
وأبدى وزير الزراعة والغابات السودانى خلال اللقاء بحضور الدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتورة منى محرز نائب الوزير والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، تفهمه وتأييده لإلغاء قرار الحظر بعد مراجعة الجهات الفنية بالحجر الزراعى السودانى.
وأوضح أنه سيقوم بإبلاغ وزير التجارة السودانى بالموقف الفنى تمهيدا لإلغاء حظر الاستيراد من مصر دعما للعلاقات التجارية والاخوية بين البلدين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز ودفع التعاون الزراعى بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، وتذليل جميع المعوقات لتحقيق التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار الزراعى، والتعاون فى مجال بناء القدرات للكوادر السودانية والتعاون البحثى بين مركز ى البحوث الزراعية والصحراء المصرى والمراكز البحثية السودانية والتوسع فى المزارع المصرية فى السودان.
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