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رياضة
أزارو يدخل تاريخ اﻷهلي اﻷفريقي
الأربعاء 29 أغسطس 2018 02:24 ص
المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
على المصري:
نجح المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدوين اسمه بأحرف من نور في تاريخ القلعة الحمراء، عندما سجل هدف فريقه اﻷول، الذي حمل رقم 500 للأهلي في كافة البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.
أهداف الأهلي الـ500، جاءت على النحو التالي:
– دوري أبطال إفريقيا بالمسمى القديم والجديد للبطولة: 383 هدفًا.
– بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس: 70 هدفًا.
– بطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”: 31 هدفًا.
– السوبر الإفريقي: 12 هدفًا.
– بطولة الأفرو-أسيوية: 4 أهداف.
يذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي والهداف التاريخي للأهلي في البطولات الإفريقية، برصيد 37 هدفًا – هو صاحب أول أهداف الأهلي الإفريقية، بعدما نجح في هز شباك مولودية الجزائر، في اللقاء الذي جمع الفريقين في العاشر من يونيو 1976.
وجاء الهدف رقم (100) بتوقيع حسام حسن، لاعب الأهلي الأسبق، في شباك الإسماعيلي، ضمن بطولة أبطال الكؤوس نسخة 1986.
الهدف رقم (200) للأهلي قاريًا، جاء بأقدام محمد فاروق، مهاجم الأهلي الأسبق، في شباك الرجاء المغربي، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا – نسخة 1999.
الأنجولي فلافيو أمادو تمكّن من تسجيل الهدف رقم (300) للأهلي في البطولات الإفريقية في مرمى الصفاقسي التونسي بدوري أبطال إفريقيا – نسخة 2006.
وجاء الهدف رقم (400) للأهلي في البطولات الإفريقية بتوقيع رامي ربيعة، مدافع الأهلي الحالي، في شباك ليوبارد الكونغولي لحساب بطولة السوبر الإفريقي.
النادي الأهلي
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