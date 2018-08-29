مواجهات الأهلي المحتملة في ربع نهائي دوري الأبطال

علي المصري:







ينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نتائج قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، التي ستقام يوم 3 سبتمبر المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" بالقاهرة، والتي ستتحدد معها تحديد مواجهات الدور ربع النهائي.





وقام الكاف بتغير نظام مواجهات دور الثمانية والدور قبل النهائي للبطولة، بدءا من النسخة الحالية للبطولة، ليقام بطريقة القرعة بدلًا من مواجهات متصدر المجموعات مع الوصيف، بحيث يتواجه الأربعة فرق الأوائل مع نظرائهم أصحاب المركز الثاني.





وجاءت الفرق التي تصدرت المجموعات الأربعة كالآتي: الأهلي ومازيمبي الكونغولي والوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي، فيما جاءت فرق الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري وأول أغسطس الأنجولي وحوريا كوناكري الغيني، في المركز الثاني.



