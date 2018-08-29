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الإسكندرية
معلومات جديدة حول انتخابات خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:40 ص
غرفة تجارة الإسكندرية
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- انسحاب أيمن الشيخ لشغله رئيس شعبة القاهرة وأحمد مصطفى لم يحسم موقفه حتى الآن
السيد فؤاد:
علمت "المال" أن معظم أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية "ايفا" يعتزمون التقدم بأوراق ترشحهم، للمنافسة على انتخابات الشعبة المقرر عقدها خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
وتوقع مراقبون أن يكون المجلس الجديد به نفس التشكيل الذي اكتسح الانتخابات منذ 8 سنوات مع تغييرات طفيفة، ليكون المجلس الجديد برئاسة المهندس مدحت القاضي رئيس شركة كادمار للملاحة، والذي كان أول من تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات القادمة.
يذكر ان الانتخابات تتم على اختيار 10 أعضاء من ممثلي المهنة " مرحلي البضائع والشحن الدولي "، على ان يتم اختيار الرئيس والنائب والسكرتير العام فيما بينهم.
من ناحية أخرى لم يتقدم أعضاء في الانتخابات الجارية من القاهرة، وذلك بعد أن تمت الموافقة من قبل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على انشاء شعبة متخصصة في غرفة القاهرة تضم الشركات العاملة بالعاصمة.
ولا يزال أعضاء الشركات القاهرية أعضاء بشعبة الإسكندرية حتى ألآن، خاصة أن الشعبة الأخيرة هي الممثل الوحيد لمنظمة الفياتا العالمية والتي تضم كافة مرحلي البضائع على مستوى العالم.
من جهته نفى أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالقاهرة نيته للترشح على منصب عضو مجلس إدارة شعبة الإسكندرية، رغم كونه أحد أعضاء المجلس السابقين، مشيرا إلى أن شعبة القاهرة أصبح لها تواجد بالسوق وتستطيع حل كافة المشكلات التي تواجهها الشركات القاهرية، خاصة أن معظمها يعمل بالشحن الجوي.
ومن المتوقع أن يخوض أنتخابات الدورة القادمة كلا من المهندس مدحت القاضي، ونائبه عبدالعال علي، وخالد صبري سكرتير عام الشعبة، وأحمد العنتبلي، وعبداللطيف عبدالمنعم، فيما لم يحسم أحمد مصطفى " عضو مجلس الإدارة في المجلس السابق " موقفه حتى الآن، وانسحب أيمن الشيخ لشغله منصب رئيس شعبة القاهرة.
وكانت النتيجة في آخر انتخابات للشعبة في 2012 فوز المهندس مدحت حاتم القاضي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد العال على عبد العال نائب أول، أيمن الشيخ نائب ثاني، خالد صبري سكرتير عام، أحمد العنتبلي أمينا لصندوق الشعبة و6 أعضاء مجلس إدارة وهم الدكتور مجدي الزكي، وعبد اللطيف عبد المنعم، والمهندس وهبي ميشيل، وخالد حمام، وناصر سلطان، والمهندس أحمد مصطفى.
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