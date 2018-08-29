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سيـــاســة
سؤال برلماني بشأن مستقبل طلاب مدارس المتفوقين
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:25 ص
أكمل قرطام
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أكمل قرطام
ياسمين فواز:
قدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المحافظين، سؤال إلي الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهة إلي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن مستقبل طلاب مدارس المتفوقين.
وأوضح المهندس اكمل قرطام، أنه كان الهدف من إنشاء هذه المدارس رعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ، وبدأت التجربة بمدرستين فقط ولما ثبت جدواها بلغ عدد المدارس 11 مدرسة، مضيفا أنها تعتمد الدراسة بهذه المدارس على نمط متميز يقوم على البحث وأعداد مشروعات capeston منذ السنة الأولى الثانوية مما يؤهل الطلاب لنمط يجعلهم في المستقبل من المخترعين .
وأشار إلي أن هناك حالة من الغموض يكتنف مستقبل خريجى هذه المدارس اذ أنهم ينخرطون فيما يعرف بالنسبة المرنة دون مراعاة لطبيعة المناهج التى يدرسونها والمشروعات التى يتقدمون بها، مضيفا أنه تقدموا بإرسال شكوي للوزير توضح فيه مشاكلهم يطالبون فيها بنظام تنسيق عادل بخلاف النظام المتبع والذي يقوم على نظام " النسبة المرنة " فى مكاتب التنسيق والذي يعتبرونه ظلما بحقهم – حيث يعتمد على احتساب عدد الطلاب مدارس المتفوقين وتقسيمه على العدد الإجمالى لطلاب الثانوية العامة -ويتسبب فى حرمانهم من الالتحاق بكليات القمة التى يرغبون بها، رغم تفوقهم واختلاف نظام الدراسة بمدارسهم .
وتابع تضمنت شكواهم عدم توافر نماذج تجريبية لامتحان urt، قائلا «أليس بقدور الوزارة بالتنسيق مع التعليم العالى ايجاد حل لهؤلاء الخريجيين سواء من خلال المنح الدراسة بالكليات والجامعات ذات الطبيعة الخاصة لرعاية الموهوبين ، او من خلال نظام المعادلة لدرجات الخريجيين بما يتواءم مع المناهج ومستوى الامتحان ونظام المعادلة معمول به فى العديد من الدرجات العلمية» .
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