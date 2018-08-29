شنايدر إليكتريك تقدم تطبيق لإدارة بيانات المنتجات لتسريع التكنولوجيا

عمر سالم:





تقدم شركة شنايدر إليكتريك، أداة جديدة لذلك من خلال تطبيق PIM والذي يعمل على تركيز وتوحيد وتوزيع جميع بيانات المنتج المحدثة بأمان كامل. تعتمد شنايدر إليكتريك في هذا الحل على خبرة Agena3000 وهي شركة فرنسية متخصصة في إدارة معلومات المنتجات الغذائية والمشروبات.





ومع الاتجاه العالمي نحو التكنولوجيا الرقمية وتزايد طلب المستهلكين على الوصول لمعلومات أكثر صلة ويمكن الاعتماد عليها بطريقة موثوقة وتمتاز بالشفافية، يستخدم تجار الجملة والتجار الإلكترونيون تقنيات مبتكرة مثل العناصر المتصلة (إنترنت الأشياء) وتطبيقات الهاتف المحمول لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء. ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة IDC الأمريكية في عام 2017، فإن إنتاج البيانات يجب أن يزيد بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2024. وأصبح إنتاج بيانات الإنتاج والاستهلاك واللوجستيات وإرسالها إلى الأشخاص المناسبين مصدرًا للقلق بالنسبة للشركات المصنعة، فهم بحاجة إلى إرسال هذه البيانات في مواعيد نهائية قريبة في الوقت الذي أصبح فيه التعامل الفوري هو النمط الطبيعي في التجارة الإلكترونية.





قدمت شركة شنايدر إليكتريك أحدث ابتكاراتها لمنصة EcoStruxure™ خلال قمة الابتكار في معرض باريس إكسبو Paris Expo Porte de Versailles والذي استضاف أكثر من 5000 خبير وعميل وشركاء عمل من جميع أنحاء العالم في الفترة من 4-5 إبريل هذا العام. منصة EcoStruxure™ من شنايدر إليكتريك هي نظام إدارة طاقة مفتوح وقابل للتشغيل البيني في المباني والشبكات والصناعة ومراكز البيانات، وتعزز منصة EcoStruxure™ من شنايدر إليكتريك الاستفادة من التقدم في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والتنقل والاستشعار والتقنيات السحابية والتحليلات والأمن الإلكتروني لضمان تعزيز القيمة من حيث السلامة والموثوقية والكفاءة والاستدامة والربط بين العمليات التي تدعم تقنية إنترنت الأشياء.







تم استخدام منصة EcoStruxure™ من شنايدر إليكتريك في أكثر من 480 ألف بناية للربط بين أكثر من مليون ونصف من الأصول وذلك بدعم من أكثر من 20 ألف من مهندسي توحيد الأنظمة. كما كشفت شركة شنايدر إليكتريك عن تطبيق PIM الجديد المدعوم من Agena3000 للإدارة الموثوقة والفعالة لبيانات المنتجات. سيكون تطبيق PIM من Agena3000 جزءًا من منصة EcoStruxure™ للأغذية والمشروبات التي تطلقها شنايدر إليكتريك.



