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نقل وملاحة
إنجاز 100% من المرحلتين اﻷولى والثانية من محور الدخيلة
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:19 ص
محور الدخيلة
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محور الدخيلة
المال -خاص:
أكد طارق الصاوى المنسق اﻹعلامى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى أن مشروع محور الدخيلة والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للقابضة لمشروعات الطرق بتكلفة تصل الى 492 مليون جنيه يتكون من 3 مراحل هى كوبرى التعمير بطول 730 متر على الطريق الدولى الساحلى . وقد تم اﻹنتهاء من هذه المرحلة بنسبة 100 % من اعمال انشاء الكوبرى و ما يخصه من اعمال رصف وتجهيزات واضاءة تعتمد على الطاقة الشمسية.
والجزء الثانى من المشروع هو إنشاء وصلة ارضية ( طريق سطحى ) تم إنشاءه فى الملاحات ليصل مابين كوبرى التعمير وكوبرى ميناء الدخيلة وهذا الطريق السطحى بطول 2.300 كم . وقد تم الإنتهاء من هذه المرحلة إيضا بنسبة 100 %.
ويجرى العمل على قدم وساق بالمرحلة الثالثة وهى انشاء كوبرى الدخيلة بطول 1.300 كم والذى يصل ارتفاع اعمدته إلى 20 متر تقريبا . وبمعدلات تنفيذ متقدمة وليست "متأخرة " وفى داخل الفترة المتعاقد عليها لتنفيذ المشروع وتجرى اعمال التوريدات والتركيبات والتنفيذ لهذه المرحلة بدون توقف . وبنفس القوة التى اعتادت عليها شركة " إنشاء الطرق " فى التفوق على معدلات التنفيذ الموضوعة وتسليم مشروعاتها قبل المواعيد المتعاقد عليها .
ويعتبر محور الدخيلة من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل ، باﻹسكندية حيث يهدف الى نقل الشاحنات مباشرةً من والى ميناء الدخيلة و الطريق "الساحلي الدولي" دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسياب حركة المرور بالإسكندرية، وعدم تكاتل الشاحنات في منطقة الميناء.
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