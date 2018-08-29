ضبط طائرتي تنصت بجمارك بورسعيد

مها أبوودن:





وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للوارد ومباحث الميناء بوجود أصناف مخالفة للمستندات ضمن مشمول الحاوية رقم TGBU2383990واردة ترانزيت من الصين ووجهتها النهائية ليبيا بإسم إحدد الشركات ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن مستلزمات أطفال.

وتم تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، وبالكشف الفعلي والمعاينة تبين وجود عدد 113 جهاز لاسلكي بالشواحن داخل 7 طرود أسفل مستلزمات البيبى و 2 طائرة تجسس مزودة كاميرا تصوير فيديو وتعمل بالتحكم عن بعد، ومزودة بجهاز إستقبال وتحكم فى بث كاميرات الطائرات وعدد 10 جهاز GPS وجهاز تحكم ومنظم إشارة أجهزة لاسلكى بإرسال عمودية 2 قطعة 4 متر ( محطه لاسكى بمشتملاته) و200 سماعة أذن لزوم أجهزة اللاسلكية و 200 مايك و 100 إيريال حجم صغير بالقاعدة و 48 إيريال صغير بالبوردة والوصلة لزوم الطائرات و4 طرد قطع غيار متنوعة صغيرة لزوم اللاسلكي عبارة عن بطاريات متنوعة ووصلات وأديبتور وجاكات.