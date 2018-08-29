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سيـــاســة
الخارجية تكشف سبب تأجيل اجتماع سامح شكري ونظيره السوداني
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:09 ص
وزير الخارجية سامح شكرى
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وزير الخارجية سامح شكرى
المال- خاص:
قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن لقاء سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، تم تأجيله إلى الغد بسبب ظروف خاصة، وسيتم إعادة ترتيب مواعيد اللقاءات واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.
ومن المقرر أن يعقد شكري عقب لقائه مع الدرديري اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة، بمقر وزارة الخارجية.
ويعقد مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والسودان، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المصرية السودانية لعرض ما تم التوصل له في ختام أعمال اللجنة.
ومن المقرر أن ترفع نتائج الاجتماع الوزاري لقمة الرئيسين في أكتوبر المقبل، وسيتم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تغطي كافة مجالات التعاون المشترك.
وزارة الخارجية
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