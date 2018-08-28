خبرة اﻷهلي تنقذه من كمين كامبالا في دوري الأبطال

علي المصري:







حسمت خبرة لاعبي الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، مواجهتهم أمام كامبالا سيتي اﻷوغندي، بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.





وضمن الأهلي التأهل برفقة الترجي التونسي لدور الثمانية عن المجموعة اﻷولي، بغض النظر عن نتيجة لقاءي اليوم، علما بأن الترجي تعادل مع مضيفه تاونشيب رولز البتسواني، بدون أهداف.





تقدم المغربي وليد أزارو للأهلي في الدقيقة 23، فيما تعادل جاكسون ناوندا لكامبالا في الدقيقة 40، قبل أن يسجل ساليف كوليبالي، مدافع الأهلي، الهدف الثاني في الدقيقة 49 من زمن المباراة،

ورد كامبالا سريعًا عن طريق، بيتر ماجامبو، في الدقيقة 54.





قبل أن يعود أزارو، ليسجل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له، في الدقيقة 62، وأضاف البديل صلاح محسن، الهدف الرابع

في الدقيقة 70، وأختتم آلان أوكليو أهداف اللقاء في الدقيقة 81، بتسجيله للهدف الثالث للضيوف.



