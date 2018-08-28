فيلد إنترتينمنت: مصر من أهم المحطات الثقافية والترفيهية بالمنطقة

دعاء محمود









قال ستيفن أرمسترونج، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيلد إنترتينمنت، الشركة الرائدة عالميًّا لتنظيم عروض ديزني حول العالم، إن مصر من أهم المحطات الثقافية والترفيهية بالمنطقة، موضحًا أن العمل فيها على عروض ديزني يمثل نقطة انطلاق مهمة وقوية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.





وأضاف أرمسترونج، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عُقد، اليوم، بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزنى لايف لمصر، أن العرض سيعود بالمزيد من المفاجآت لجميع عشاق ديزني من الكبار والصغار في مصر والمنطقة.



