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ثقافة وفنون
منظمو عروض ديزني : خفضنا سعر التذاكر لإتاحة الفرصة للمصريين للحضور
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 10:25 م
منظمو عروض ديزني : خفضنا سعر التذاكر لإتاحة الفرصة للمصريين للحضور
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منظمو عروض ديزني : خفضنا سعر التذاكر لإتاحة الفرصة للمصريين للحضور
دعاء محمود
قال محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة dino، الشريك الرسمى لشركة فيلد إنترتينمنت العالمية فى مصر لتنظيم عروض ديزني حول العالم، إن هناك جهودًا تُبذل لكي تظهر مصر في أبهي صورها، عند إطلاق عروض ديزني لايف بالقاهرة، موضحًا أن العرض عندما يصبح حقيقة سيجذب أنظار العالم.
وأضاف عامر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزنى لايف لمصر، أن عودة العروض تمثل استثمارًا قويًّا وليس مجرد عروض مسرحية، مشيرًا إلى أن شركته أجرت مفاوضات لتخفيض سعر تذكرة دخول العرض ليصل بداية من 120 جنيهًا بواقع 7 دولارات رغم أن سعرها العالمي يبدأ من 18 دولارًا.
وأكد أن هذا التخفيض يأتي رغبة من الشركة فى إتاحة فرصة أمام جميع الأسر المصرية لحضور العروض، متوقعًا أن تجذب العروض نحو 60 ألف متفرج.
وأوضح أن شركة ديزنى لديها معايير أمنية واستثمارية يجب تطبيقها للموافقة على إقامة عروضهم، مشيدًا بدعم وزارتي السياحة والاستثمار لتلك العروض.
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