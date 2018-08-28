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اقتصاد وأسواق
رانيا المشاط: إطلاق أجندة مصر الترفيهية للترويج للسياحة خلال 2019
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 09:59 م
رانيا المشاط ، وزيرة السياحة
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رانيا المشاط ، وزيرة السياحة
دعاء محمود
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن عودة عروض ديزني لايف على أرض مصر للمرة الثانية بعد عام 2014 يعطي شهادة ثقة وأمان للمقصد المصري، مؤكدة أن إطلاق عروض ديزني بمصر تسهم في جذب السياحة الوافدة إليها.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد، اليوم، للإعلان عن إطلاق عروض ديزني لايف، أن الوزارة تعد حاليًّا أجندة ترفيهية في ظل وجود أيقونة عالمية تشكل عنصرًا أساسيًّا لخلق منتج متنوع لأي سائح يقوم بزيارة مصر، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق أجندة مصر الترفيهية خلال العام المقبل لتضم أنماطًا عديدة من السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والذي يخلق الطلب السياحي.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حملة ترويجية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل تحت عنوان people to people، والتي تهدف إلى تبادل الثقافات بين الشعوب والتعرف على عادات الشعب المصري، لافتة إلى أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركة ديزني.
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