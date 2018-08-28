مصر والسودان يبحثان التعاون بمجالات السكك الحديدية والنقل النهري

محمود محسن









عقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية، بحضور كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، والمهندس إبراهيم يوسف محمد وزير الدولة للطرق والجسور السودانية، والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس هيئة المواني البرية والجافة، ورئيس هيئة النقل النهري، ورئيس هيئة السكة الحديد، ورئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وممثلي وزارة الطيران المدني، ومصر للطيران، وممثل السفارة السودانية.





وخلال الاجتماع تم بحث سبل وآليات التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة واستعراض أهمية تفعيل الربط السككي بين البلدين والخطة المستقبلية للربط بين شبكة السكك الحديدية السودانية مع شبكة السكك الحديدية المصرية، وتم الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.





كما تم التباحث حول التعاون في مجال التدريب، حيث أوضح الجانب المصري أنه تم الانتهاء من تطوير معهد وردان، ويمكن القيام بالدورات التدريبية اللازمة لمهندسي وفنيي السودان في برامج هندسة السكة والإشارات والاتصالات والوحدات المتحركة والتشغيل وإدارة التسويق والمبيعات والحركة والنقل، خاصة أن المعهد يحتوي على جميع الخدمات اللازمة للإعاشة، وأبدى الجانب السوداني ترحيبه الشديد بمقترح الجانب المصري الخاص بالتدريب، على أن يقوم الجانب السوداني بإعداد مقترح بروتوكول تعاون لمجال التدريب للسكك الحديدية.





بعد ذلك ناقش الطرفان سبل عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري وفقًا لبروتوكول النقل البري الموقَّع بين البلدين، حيث أوضح الجانب المصري أن اللجنة المشار إليها تعقد تحت مسمي لجنة المنافذ البرية وفقاً لذات التشكيل الوارد بالبروتوكول، وتقوم هذه اللجنة بحل كافة المعوقات لتيسير التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال.





وفي مجال النقل النهري، أعرب الجانبان الترحيب بالتعاون في مجال النقل النهري والتدريب وإتفقا علي عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان في مجال النقل النهري والملاحة النهرية، في الأسبوع الثاني من سبتمبر 2018، وأشار الجانب السوداني إلى أنه سيتم مخاطبة الجانب المصري ببرنامج احتياجات التدريب الخاصة، كما أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال النقل البحري.





وفي ختام الاجتماع تباحث الطرفان حول تدعيم هيئة وادي النيل للملاحة حيث تم مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي ورفع لها خطة الهيئة لتحديث الأسطول لزيادة العوائد المادية، وكذلك بحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بالهيئة لكي تتمكن من القيام بعمليات التشغيل وتطبيق خطط التطوير الخاصة بها، وكذلك استكمال دراسات بشأن التنظيم والتطوير والتشغيل ورفع مستوى الكوادر البشرية.



