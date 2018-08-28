شركة روسية تتطلع لاقتناص حصة من صفقات تصدير القمح لمصر

شراء القمح 111

(رويترز)



أعلنت شركة ستيب الروسية اعتزامها زيادة كبيرة في صادرات الحبوب هذا الموسم، واقتناص حصة من صفقات تصدير القمح لمصر.



وذكر مصدر مطلع على خطط الشركة لرويترز أن ستيب، وهي جزء من مجموعة سيستيما الروسية العملاقة، ستسعى أيضا للانضمام إلى قائمة الموردين للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.



وأضاف المصدر ”هناك خطط لتصبح الشركة معتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية وفي مناقصات عالمية أخرى“.



ولم تُشر ستيب إلى أي اعتماد محتمل لدى هيئة السلع المصرية في بيانها يوم الثلاثاء، وامتنعت عن التعليق على المسألة حينما اتصلت بها رويترز.



ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، وأكبر مشتري للقمح الروسي. وروسيا نفسها أحد أكبر مصدري القمح في العالم، وإن كانت تواجه انخفاضا في محصول الحبوب هذا العام بعد محصول قياسي في 2017.



وتنتج ستيب، التي حصدت محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 1.4 مليون طن في 2017، الحبوب ومنتجات الألبان والفاكهة والخضراوات على مساحة 380 ألف هكتار في جنوب روسيا. وقالت سيستيما في وقت سابق إنها قد تطرح أسهم ستيب للاكتتاب العام في 2020.



وصدرت الشركة 457 ألف طن من الحبوب، بينها 60 ألف طن اشترتها من منتجين آخرين، في موسم التسويق 2017-2018 الذي انتهى في 30 يونيو . وصدرت روسيا 52 مليون طن من الحبوب في ذلك الموسم.



وذكرت الشركة في بيان أنها تخطط لزيادة صادراتها إلى 2.1 مليون طن من الحبوب في الموسم الحالي 2018-2019، تشمل 1.4 مليون طن من محاصيل شركات أخرى و700 ألف طن من إنتاجها.



