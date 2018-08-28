EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
شركة روسية تتطلع لاقتناص حصة من صفقات تصدير القمح لمصر
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 09:09 م
شراء القمح 111
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
روسيا تخطط لحصاد 110 ملايين طن من القمح هذا العام
روسيا قد تعيد فرض رسوم على صادراتها من القمح
روسيا : سياسة مصر لن تؤثر كثيرا على صادراتنا من القمح
روسيا: سياسة مصر لن تؤثر على صادرات القمح
شراء القمح 111
(رويترز)
أعلنت شركة ستيب الروسية اعتزامها زيادة كبيرة في صادرات الحبوب هذا الموسم، واقتناص حصة من صفقات تصدير القمح لمصر.
وذكر مصدر مطلع على خطط الشركة لرويترز أن ستيب، وهي جزء من مجموعة سيستيما الروسية العملاقة، ستسعى أيضا للانضمام إلى قائمة الموردين للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.
وأضاف المصدر ”هناك خطط لتصبح الشركة معتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية وفي مناقصات عالمية أخرى“.
ولم تُشر ستيب إلى أي اعتماد محتمل لدى هيئة السلع المصرية في بيانها يوم الثلاثاء، وامتنعت عن التعليق على المسألة حينما اتصلت بها رويترز.
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، وأكبر مشتري للقمح الروسي. وروسيا نفسها أحد أكبر مصدري القمح في العالم، وإن كانت تواجه انخفاضا في محصول الحبوب هذا العام بعد محصول قياسي في 2017.
وتنتج ستيب، التي حصدت محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 1.4 مليون طن في 2017، الحبوب ومنتجات الألبان والفاكهة والخضراوات على مساحة 380 ألف هكتار في جنوب روسيا. وقالت سيستيما في وقت سابق إنها قد تطرح أسهم ستيب للاكتتاب العام في 2020.
وصدرت الشركة 457 ألف طن من الحبوب، بينها 60 ألف طن اشترتها من منتجين آخرين، في موسم التسويق 2017-2018 الذي انتهى في 30 يونيو . وصدرت روسيا 52 مليون طن من الحبوب في ذلك الموسم.
وذكرت الشركة في بيان أنها تخطط لزيادة صادراتها إلى 2.1 مليون طن من الحبوب في الموسم الحالي 2018-2019، تشمل 1.4 مليون طن من محاصيل شركات أخرى و700 ألف طن من إنتاجها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا