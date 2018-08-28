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رياضة
فيديو.. محمد صلاح منطقي ونتقبل النقد ونحاول الإصلاح
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 08:45 م
صلاح في بث مباشر
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بث مباشر | صلاح يرد على اتحاد الكرة
صلاح في بث مباشر
أحمد صبرى
أصدر حازم أمام عضو مجلس اتحاد الكرة أول تعليق على أزمة محمد صلاح نجم نادى ليفربول والاتحاد
وأكد أن ما قاله صلاح وطلباته منطقية وليس من الصعب تنفيذها واعدا بتغيير الاحوال للأفضل.
وقال إمام فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : الكلام اللي في الفيديو منطقي ومش صعب ،ان شاء الله المعسكر القادم يكون في تغيير للاحسن نتقبل النقد ونحاول الإصلاح وتوفير مناخ جيد للاعبين.
وكان نجم ليفربول شن هجوما على اتحاد الكرة معتبرهم لم يوفروا متطلبات الراحة العادية للاعبين فى معسكر كأس العالم فى روسيا ، وتهميش الاتحاد لرسائل صلاح ووكيله وهو مارد عليه الاتحاد ببيان حول فيه صلاح للتحقيق لكن تم نفيه .
وبعد خروج صلاح فى بث مباشر على فيس بوك لتوضيح حقيقة الأزمة شن المغردين حملات لحث أعضاء الاتحاد على الاستقالة شارك فيها العديد من المشاهير مثل ميدو ونجيب ساويرس وعمرو أديب.
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