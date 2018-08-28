وزيرة الصحة: قطاع صناعة الدواء يمتلك مقومات التصدير

محمد ريحان وعمر سالم









عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الشركات التي لها سابق تعامل مع الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى المجلس التصديري، بحضور المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد العزبي، حيث شددت على أهمية الأسواق الإفريقية للقطاع لما تمثله من فرص واعدة لفتح مجالات التعاون المختلفة بين قطاع صناعة الدواء المصري وأسواق القارة ومساهمته في فتح آفاق استثمارية كبرى، إلى جانب جلب العملة الحرة للدولة.





واستمعت الوزيرة إلى ممثلي القطاع من الحاضرين، وتم النقاش حول العقبات التي تواجهه في سبيل النفاذ للأسواق الإفريقية بما في ذلك تطبيق الاتفاقيات القائمة ومسألة اعتماد الشهادات والتسجيل، وكذلك مشاكل الشحن واللوجيستيات، واتفق الحاضرون على أن النجاح في إزالة ومواجهة تلك التحديات سيكون من شأنه فتح فرص كبيرة لقطاع صناعة الدواء المصري بالأسواق الإفريقية.





وعليه فقد طالبت الوزيرة قطاع صناعة الأدوية بإعداد ورقة تتضمن رؤية القطاع حول سبل تطويره وإزالة معوقات التصدير التي تواجهه، على أن يتم عقد لقاء آخر في الأسبوع المقبل يضم المتخصصين للمساهمة في اقتراح حلول للمشكلات.





كما وعدت هالة زايد بالعمل على حل جميع المشاكل ولقاء المسئولين وتذليل الصعاب التي تعوق هذا القطاع الواعد من التصدير ومن توفير الدواء والمستحضرات اللازمة للأشقاء بالدول الإفريقية.



