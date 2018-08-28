الحكومة: نتطلع لزيادة التعاون مع إيني الإيطالية

المال- خاص



التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من قيادات الشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق له



وأعرب عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "إيني" والذي ساهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وفي مقدمتها مشروع حقل ظهر والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى تطلعه إلى زيادة التعاون مع الشركة في مجال الطاقة.



من جانبه عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية تقريراً حول نشاط الشركة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، والموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستكمالها حالياً.



كما تناول "ديسكالزي" خطط الشركة المستقبلية وتطلعها لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك إمكانيات الكبيرة للتعاون في هذا المجال



ولفت في هذا الصدد إلى العديد من الأنشطة الاستكشافية التي تتم في مجال البترول والغاز الطبيعي والتي تكشف وجود فرص كبيرة في مناطق سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية، كما أشار "ديسكالزي" إلى إمكانية دراسة توسيع أطر التعاون مع مصر ليشمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

