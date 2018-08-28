وفيات حجاج مصر ترتفع إلى 55 حالة

حجاج بيت الله الحرام

المال- خاص





أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 55.



وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية أن الوفاة لحاجة تدعى بهية محمد ابراهيم جمعة، 70 عام، من محافظة كفر الشيخ، وتتبع حج السياحة، لافتاً الى انها توفيت بالمدينة المنورة.



وأكد "قنديل" أن الحاجة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.