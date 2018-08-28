السلع التموينية تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح روسي وأوكراني

قمح

أ ش أ



تعاقدت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 350 ألف طن قمح روسي وأوكراني.



وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في تصريح، اليوم الثلاثاء، إنه تم شراء 290 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، للشحن في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل.