جمارك السويس تفرج عن 1687 سيارة خلال يونيو

مها أبو ودن









أفرجت جمارك السويس، خلال يونيو 2018، عن 1687 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًّا للاستخدام الشخصى والتجارى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 294 مليونًا و57 ألفًا و987 جنيهًا، فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصَّلة عن تلك السيارات 106 ملايين و503 آلاف و78 جنيهًا.





وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصَّلة عن هذه السيارات 56 مليونًا و713 ألفًا و962 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصَّلة 210 آلاف و230 جنيهًا بإجمالى إيرادات محصَّلة قدرها 163 مليونًا و427 ألفًا و270 جنيهًا.





وخلال شهر يوليو 2018 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًّا عن 155 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 42 مليونًا و511 ألفًا و306 جنيهات.





كما بلغت الضرائب الجمركية المحصَّلة عن تلك السيارات 9 ملايين و540 ألفًا و170 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصَّلة عنها 5 ملايين و738 ألفًا و897 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصَّلة 204 آلاف و310 جنيهات، بإجمالى إيرادات محصَّلة قدرها 15 مليونًا و483 ألفًا و359 جنيهًا.





وبلغ إجمالى الرسوم الجمركية والضرائب المعفاة بجمارك السيارات بالسويس خلال يوليو 2018، حوالى 20 مليونًا و590 ألفًا و894 جنيهًا، وإجمالى ضرائب القيمة المضافة المعفاة حوالى 4 ملايين و657 ألفًا و523 جنيهًا.





وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًّا خلال يوليو 2018 عن 1842 سيارة ركوب ملاكى ونقل، بقيمة إجمالية بلغت 336 مليونًا و569 ألفًا و293 جنيهًا، وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصَّلة عنها بحوالى 178 مليونًا و910 آلاف و729 جنيهًا.



