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ثقافة وفنون
أزمة اتحاد الكرة و صلاح تتصدر فقرات التوك شو الليلة
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 08:14 م
اتحاد الكرة المصري
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ذكرى رحيل الخال وجائزة مو صلاح أهم فقرات التوك شو الليلة
اتحاد الكرة المصري
رحاب صبحى :
تناقش برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا المثارة بينها أزمة اتحاد الكرة مع لاعب منتخب مصر محمد صلاح، مع اتحاد الكرة إثر هجوم من اللاعب عقب تجاهل الجبلاية مطالب مشروعة لتحقيق نتائج أفضل للمنتخب
وفيما يلي أبرز ما رصده "المال" لفقرات برامج التوك شو
استهداف القطاع المصرفي بالشائعات ومدى تأثيره على مناخ الاستثمار فى " مساء dmc "
يناقش الإعلامي أسامة كمال، فى برنامجه " مساء dmc " فى العاشرة مساءً على قناة dmc قضية استهداف القطاع المصرفي بالشائعات ومدى تأثيره على مناخ الاستثمار.
ويتحدث "كمال" عن مدى الاستفادة من وجود ملايين الجنيهات في البنوك المصرية، والتغيرات التي طرأت بالمنظومة الاقتصادية في مصر، حيث يستضيف النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وحازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، وأحمد أبو علي عضو جمعية رجال الأعمال.
وفي الفقرة الثانية يستضيف "كمال" المهندس أحمد السويدي والسفير أحمد حجاج، لمناقشة تحسين الأوضاع في أثيوبيا ويتسائل حول تراجع الاستثمارات المصرية في إفريقيا؟ وهل يملك المصريين فرص استثمار في دول حوض النيل؟، وكيف تغيرت الأوضاع في أربع سنوات؟
ملف العنف الاسرى فى" 90 دقيقة " على المحور
يواصل الإعلامي محمد الباز من برنامج "90 دقيقة" فى الثامنة مساءً ، المذاع على قناة "المحور"، ملف العنف الأسري، ويستضيف الكاتب الصحفي محمود صلاح، في حوار خاص عن تاريخ جرائم العنف الأسري في الصحافة المصرية وكيف رصدتها أقلام الكتاب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ويكشف "الباز" تفاصيل سجل الجرائم الاجتماعية في مصر، وكيف تطورت الجريمة فى مصر منذ الخمسينات حتى الآن وكيف كانت تتناول الصحف الجرائم في الماضي مقارنة بالحاضر.
وتعد حلقة اليوم هى الرابعة خلال هذا الأسبوع لتحليل الجرائم الاجتماعية التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية لمعرفة الأسباب ووضع الحلول، وذلك بعدما استضاف الكاتب الصحفي نبيل عمر، مؤلف كتاب "وصف مصر بالجريمة ماذا حدث في قاع المجتمع خلال ربع قرن"، أمس الاثنين لتحليل الجرائم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
أزمة محمد وصلاح مع إتحاد الكرة
فى "رأى عام" على ten
تستضيف الإعلامية نوران حسان ببرنامجها "رأى عام" فى الثامنة مساءً على قناة "ten" الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، ويدور الحوار عن محمد صلاح واتحاد الكرة وأزمة تهدد مستقبل منتخب مصر.
وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج انجيل جوزيف مؤسس ورئيس البطولة الدولية للرسم والنحت، ويدور الحوار عن مصر تستضيف البطولة الدولية الأولي لـ"الرسم والنحت على الرمال".
نقاش حول هموم الفلاحين فى " مصر النهاردة " على الأولى
يستضيف الإعلامى أحمد سمير، مقدم برنامج " مصر النهاردة" بقناة مصر الأولى، فى العاشرة مساءً ، الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ويدورالحوار عن ماذا قدمت الدولة للفلاح ونقاش حول هموم وطموحات وأحلام الفلاحين.
استعدادات المدارس فى " هنا العاصمة " على سى بى سى
تستضيف الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج "هنا العاصمة "على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً ، علاء عادل سكرتير شعبة الادوات المكتبية بالغرفة التجارية، حمدى ابو العينين المتحدث باسم شعبة الملابس بالغرفة التجارية، ويدور الحوار عن استعدادات المدارس..
الجدل بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح فى "أخر النهار"
يستضيف برنامج "آخر النهار" فى الثامنة مساءً على قناة النهار ، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش ، المحلل الرياضي طارق الأدور، والناقد الرياضي عمر عبد الله، والناقد الرياضي احمد عبد الباسط، ويدور الحوار عن الجدل بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح.
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