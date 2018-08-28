EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
طلب إحاطة بشأن انقطاع المرافق عن المنطقة الصناعية ببرج العرب
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 08:05 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
أخر الأخبار
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن انقطاع المرافق عن المنطقة الصناعية ببرج العرب.
وقال فؤاد، فى طلب الإحاطة، إنه ورد إليه معلومات حول إنقطاع المرافق بشكل شبه تام عن المنطقة الصناعية الكائنة بنطاق برج العرب، لافتًا إلى أن تلك المشكلة تتمثل فى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر قد حدث انقطاع تام بالمياه والطاقة الكهربائية التى تغذّي الشبكات الرئيسية للمصانع وخطوط الإنتاج الموجودة بالمنطقة، ومنها سبيل المثال المصانع التابعة لمجموعة شركات فرج الله جروب.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن ماهية الأسباب الأصيلة وراء اندلاع تلك الأزمة، حيث أكدت الوزارة أنه بالتواصل مع الهيئات والشركات المختصة قد تبيَّن أن تلك الانقطاعات تمّت بشكل مؤقت نتيجة تعرض المنطقة لبعض الوقائع العابرة.
وتابع النائب أن الأمور عادت إلى نصابها مرة أخرى، وأن أى طارئ يضرب بالمنطقة حاليًّا هو أمر "خارج عن إرادة الجهات التنفيذية"، قائلًا إن ذلك الرد يؤدى إلى استمرار الوضع بالمنطقة الصناعية على ما هو عليه دون معالجة، مما يمس سلبًا ومباشرة بالاقتصاد والاستثمارات الداخلية التى تعتبر فرعًا رئيسيًّا من فروع الاقتصاد القومى المصري.
وطالب فؤاد المسئولين بأن يؤدوا دورهم الوطنى تجاه تلك الشريحة الصناعية العريضة وحل تلك الأزمة بشكل فوري وعاجل.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا