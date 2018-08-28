طلب إحاطة بشأن انقطاع المرافق عن المنطقة الصناعية ببرج العرب

ياسمين فواز









تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن انقطاع المرافق عن المنطقة الصناعية ببرج العرب.





وقال فؤاد، فى طلب الإحاطة، إنه ورد إليه معلومات حول إنقطاع المرافق بشكل شبه تام عن المنطقة الصناعية الكائنة بنطاق برج العرب، لافتًا إلى أن تلك المشكلة تتمثل فى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر قد حدث انقطاع تام بالمياه والطاقة الكهربائية التى تغذّي الشبكات الرئيسية للمصانع وخطوط الإنتاج الموجودة بالمنطقة، ومنها سبيل المثال المصانع التابعة لمجموعة شركات فرج الله جروب.





وأضاف عضو مجلس النواب أنه بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن ماهية الأسباب الأصيلة وراء اندلاع تلك الأزمة، حيث أكدت الوزارة أنه بالتواصل مع الهيئات والشركات المختصة قد تبيَّن أن تلك الانقطاعات تمّت بشكل مؤقت نتيجة تعرض المنطقة لبعض الوقائع العابرة.





وتابع النائب أن الأمور عادت إلى نصابها مرة أخرى، وأن أى طارئ يضرب بالمنطقة حاليًّا هو أمر "خارج عن إرادة الجهات التنفيذية"، قائلًا إن ذلك الرد يؤدى إلى استمرار الوضع بالمنطقة الصناعية على ما هو عليه دون معالجة، مما يمس سلبًا ومباشرة بالاقتصاد والاستثمارات الداخلية التى تعتبر فرعًا رئيسيًّا من فروع الاقتصاد القومى المصري.



