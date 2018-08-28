القلعة تشارك في تنظيم ملتقى التواصل للحاصلين على المنح الدراسية

مؤسسة القلعة 2236

المال -خاص





أعلنت شركة القلعة عن مشاركتها مع مجموعة من ابرز مقدمي المنح الدراسية العليا بمصر من القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المانحة في تنظيم اول ملتقي للتواصل مع الشباب الحاصلين علي المنح بعد عودتهم الي مصر بهدف خلق منصة تعارف وتواصل ولتعظيم العائد علي مجهودات الاطراف المختلفة. ايمانا من شركة القلعة بأهمية الشراكات كالهدف الـ17 من أهداف الامم المتحدة للاستدامة،





تأتي مشاركة القلعة في الملتقى بهدف تنسيق الجهود وتعظيم العائد وتحقيق الأهداف بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجهات المانحة والحاصلين على المنح وهو ما يساهم بدوره في خلق منصة تواصل تفاعلية بينهم.



وقالت غادة حمودة – رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة بشركة القلعة-: "طالما انتظرنا مثل هذه المبادرات البناءة التي تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتجنب تكرار المجهودات والخروج بنتائج تتماشى مع احتياجات سوق العمل والاقتصاد المصري.



وأكدت أن مشاركة القلعة تؤكد الجهود الحثيثة التي بذلتها على صعيد تطوير التعليم من خلال نموذج متكامل تبدأ بالطالب مروراً بالمعلم ثم خريج الجامعة وتأهيل الشباب لسوق العمل عن طريق مجموعة من المبادرات دعمت حتي الآن أكثر من 20 ألف شاب وشابة في شتي المجالات.



وأشارت إلي أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية هي أكبر برنامج للمنح المدعومة من القطاع الخاص في مصر لتدعم من خلاله المهارات المصرية الشابة في استكمال مسيرتهم الأكاديمية واكتساب الدرجات العلمية الرفيعة من أبرز الجامعات والمعاهد الدولية بشرط العودة إلى مصر والعمل على رفعة الوطن بعد إتمام البعثة الدراسية، علمًا بأن المؤسسة قامت على مدار 12 سنة بتقديم 184 منحة دراسية من 14 محافظة مصرية في كافة التخصصات لاسيما التخصصات العلمية الحديثة."

يتضمن الملتقى حلقة نقاشية يشارك فيها بعض من الحاصلين على منح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية حيث سيتم عرض تجاربهم كاملة بدءاً من التقديم مروراً بالقبول والسفر والعودة للوطن والفرص والتحديات.

