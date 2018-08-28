القاهرة تستضيف مؤتمر الأسمنت العالمي إنترسيم

شعبة وكلاء الأسمنت

المال - خاص



تستضيف القاهرة مؤتمر "إنترسيم" بالإشتراك مع "غرفة صناعة مواد البناء - اتحاد الصناعات المصرية فى الفترة من 17 الي 19 سبتمبر 2018.



ويسلط مؤتمر ومعرض انترسيم الضوء على التطورات فى إنتاج وتجارة الأسمنت العالمية، حيث تستضيف القاهرة مجموعة من كبار الممثلين لصناعة الأسمنت العالمية للمشاركة فى المعرض.



سيضم مؤتمر"إنترسيم" مجموعة واسعة من العروض وتحليلات ومناقشات سوقية من محترفين داخل صناعة الأسمنت وذلك لتغطية التطورات فى إنتاج وتجارة الأسمنت فى كل من مصر وقارة أفريقيا.

وتعتبر مصر سادس أكبر منتج للأسمنت على مستوى العالم من حيث الحجم وتلعب دوراً ريادياً فى صناعة الأسمنت داخل أفريقيا، مع إستثمارات واعدة فى تكنولوجيات إنتاج جديدة فضلاً عن الاعتماد بشكل أكبر على الوقود البديل.



وقال مالكوم شيلبورن؛ الرئيس التنفيذي – إنترسيم :" سعداء لإقامة "إنترسيم" مجدداً فى مصر لأول مرة منذ 4 سنوات. فالأسمنت عنصر أساسي فى كل من البنية التحتية وتطور الاقتصاد الاجتماعي



واضاف:"ستلعب صناعة الأسمنت المصرية ستلعب دوراً محورياً فى برامج التنمية وكذلك فى كل مشروعات البنية التحتية الطموحة فى البلاد وفى المنطقة ككل.كما أضاف سيادته نحن ممتنون للدعم الذي نحصل عليه من رواد الصناعة المحليون ولولا تأثيرهم الفعال لما تمت كل هذه الترتيبات."



واشار مدحت إسطفانوس؛ رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية :" استضافة مؤتمر إقليمي مهم مثل "إنترسيم" هو بمثابة تجسيد لمكانة مصر فى صناعة الاسمنت عالمياً، وأدعو بكل الود قطاع الأسمنت فى مصر وكل زملاؤنا عالمياً لمشاركتنا فى هذا اللقاء المهم".



تجدر الاشارة بأن مصر مصدر رئيسي للأسمنت، حيث بلغت ذروتها عام 2004 حين تجاوزت كميات التصدير 12 مليون طن، ولكن فى السنوات الأخيرة فإن زيادة الطلب المحلي مدعوماً بطلب مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة قد خفض الفرص أمام المصدرين.

ومع إضافة العديد من خطوط الإنتاج الجديدة لصناعة الأسمنت سيجدد التوجه نحو زيادة التصدير، لنجد الأسمنت المصري حاضراً بقوة فى مشاريع الإنشاءات الرئيسية فى شمال وشرق أفريقيا ومنطقة الخليج العربي وربما الولايات المتحدة الأمريكية.



تأسست انترسيم عام 1985، كمتخصص في الأحداث المهتمة بتطوير الأسواق والإنتاج والتجارة والنقل لقطاع الأسمنت والكلنكر والمنتجات المتعلقة بها.



بدأت انتر سيم فى 1985 من خلال المؤتمر العالمي الحر الأول من نوعه والموجه لقطاع الأسمنت عالمياً، وفى السنوات التى تلت ذلك، استمرت إنترسيم فى عقد المؤتمرات عبر 5 قارات وفى أكثر من 50 موقعا حول العالم.

لم يقتصر دور مؤتمر انترسيم للمشاركين بها على الاجتماع والمناقشة والتفاوض والتعلم من الكوادر الأكثر خبرة ودراية فى هذه الصناعة فحسب، ولكن أيضاً أسهمت فى الخروج بأفكار والفوز بعلاقات عمل جديدة لتوسيع أعمال المشاركين بها.



