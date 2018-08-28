القاهرة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الكويت لليوم الثالث

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة، ومع ارتفاع بورصة السعودية للجلسة الثالثة على التوالى، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب طفيفة تصدرتها الكويت لليوم الثالث.





ذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالقاهرة قفز بحوالى 2.4% ليتجاوز 15606 نقاط مع عودة الاهتمام بالشراء إلى السوق مع تزايد الضغوط على أصول الأسواق الناشئة بسبب أزمة تركيا.





وصعد سعر سهم البنك التجاري الدولي 4%، وسعر سهم شركة السويدي إليكتريك 4.4% مع قيام مؤسسة سي.آي كابيتال برفع السعر المستهدف لسهم السويدي إلى 248 جنيهًا مصريًّا (13.89 دولار) من 165 جنيهًا.





وكسب مؤشر بورصة مسقط أكثر من 0.7 % ليصل إلى حوالى 4410 نقاط، وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.6% ليسجل 9858 نقطة بفضل أسهم القطاع المالى مع استمرار الاهتمام بأسهم القطاع المالي الذي تضرر في الفترة الأخيرة من المخاوف المتعلقة بتركيا، وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني 0.6% وسعر سهم بنك الريان 2.1%.





وزاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5% ليصل إلى حوالى 8037 نقطة بفضل مكاسب أسهم شركات الطاقة والاتصالات، ومنها سهم شركة الاتصالات السعودية الذى ارتفع بحوالى 1.8%، كما تقدم سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.4%.





وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.4% ليسجل 4957 نقطة بقيادة شركات العقارات والبنوك، بينما هبط مؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بنفس النسبة لينزل إلى حوالى 2818 نقطة وتراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 2.4%، وسعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1%.



