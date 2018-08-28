فيديو | مدير مهرجان الجونة السينمائي: انتظروا مفاجأة كبيرة بحفل الافتتاح

رحاب صبحى



قال عمرو منسى ، الرئيس التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى إن الجمهور يتوقع من المهرجان مفاجآت كثيرة بعد النجاح الذى حققه فى الدورة الأولى ، ما اجتذب الجمهور القادم اليه من أوروبا أو الخليج لكى يتابعوا دورته الثانية



وفى لقاء معه على فضائية "اكسترا نيوز " اليوم الثلاثاء، أضاف "نحاول أن نكون أفضل فى كل شئ فى التنظيم .. فى الأفلام .. هناك 10 أفلام زيادة عن عدد أفلام الدورة الأولى وأيام المهرجان زادت يوما"



وأشار إلى أن هذه الدورة تضم أفلاما جديدة أغلبها كانت مشاركة فى مهرجان " كان " بل وحصل بعضها على جوائز.



وأوضح منسى أن منصة الجونة السينمائية "cine gouna"، كان قد تقدم لها 40 مشروعا فى الدورة السابقة ، أم في هذه الدورة فتقدم لها 160 مشروعا وهذا هو قلب المهرجان الذي يهدف إلى دعم صناعة السينما ودعم الشباب



وتابع "هناك فيلم من الأـفلام المشاركة كسب العام الماضى فى مسابقة أفلام تحت التطوير under development العام الماضي ، و ها هو يشارك كفيلم قصير فى الدورة الثانية للمهرجان و هو من بطولة اياد نصار ومنة شلبة وأسر ياسين ، و مثل ما حدث مع فيلم "يوم الدين" الذى شار في مسابقة الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان"



وقال منسى إن هناك مفاجأه فى حفل الافتتاح الذي سيشارك فيها نجوم كبار من الوسط السينمائى ( لم يعلن أسماءهم ) موضحا أن المخرج هادي الباجوري سيقوم بإخراج حفلي الافتتاح والختام



كما أضاف منسى أن الدولة مثلما تدعمنا في الرياضة والاسكواش فهي تدعمنا أيضاً فى السينما ، حيث دعمتنا فى الدورة الماضية كل من هيئة تنشيط السياحية ، وكذلك محافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبد الله ووزارة المالية ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم



وأكد أن جميعهم يريدون ان يروا البلاد فى أفضل حال .



و أضاف منسي أنه بالرغم من أنه يرى ان الحضور كان جيدا فى الدورة الماضية للمهرجان، ألا أنه يتوقع ان يكون حضور الدور الثانية أفضل من العام الماضى بفضل التسويق الجيد ، بداية من الريد كاربت و الفنانين الضيوف ..



وعن ورش العمل والمحاضرات التى ستتم فى الدورة الثانية من المهرجان قال منسي إن الدورة الثانية ستقدم ندوات كثيرة، فهناك ندوة عن "كيف تستثمر البنوك فى مجال السينما والديجيتال، كما يتشرف المهرجان بحضور "بول هاغيس " وهو من أكبر المنتجين العالميين الذين حصلوا على أوسكار ، والذى سيشارك بندوات فى المهرجان.



وأوضح أن السفارة الأمريكية ستشارك بجائزة وستنظم محاضرات من متخصصين تابعين للسفارة يستفيد منها شباب المبتدئين فى صناعة السينما، كما سيتم تكريم يوسف شاهين إلى جانب الحفلات التى تصاحب المهرجان ، وهناك ندوة للنجم العالمي باتريك ديمبسي الذى سيكون ضيف شرف المهرجان هذا العام.



وأنهى منسى حديثه بالتأكيد على أن المهرجان ينظمه فريق عمل يتمتع بروح المثابرة والتصميم على النجاح .



و يسعى مهرجان الجونة السينمائي الرئيسي لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور ليكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع ، كما يطمح أن يصبح أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية وذلك من خلال ذراعه الإحترافي: منصة الجونة السينمائية.



ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، لتعرض داخل مسابقاته الرسمية الثلاث (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة) وبرنامجاَ رسمياً خارج المسابقة اضافة الى برامج خاصة .



و ينظم المهرجان بشكل موازٍ للعروض "منصة الجونة السينمائية" وهي ملتقى ابداعي واحترافي صمم من أجل تنمية ودعم المواهب الواعدة من مصر والدول العربية، وتمثل فضاءً للقاء المخرجين والمنتجين والموزعين العرب والدوليين ، و تهدف الى تعزيز فرص الشراكة الإنتاجية لتطوير السينما العربية.



بالإضافة لذلك ينظم المهرجان فعاليات موازية عديدة تضم حلقات نقاش وورش عمل و ندوات ومحاضرات