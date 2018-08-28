افتتاح مشروع صيني للفايبر جلاس في السويس باستثمارات 600 مليون دولار

مصنع جوشي للفايبر جلاس

المال- خاص



افتتح اللواء أح أحمد حامد محافظ السويس واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة العامة الأقتصادية لمنطقة قناة السويس والقنصل العام لجمهورية الصين بالاسكندرية ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وخان بين الملحق التجاري بالسفارة الصينية ورئيس شركة جوشى الصينية اليوم خطوط جديدة بشركة "جوشي مصر" لانتاج الفايبر جلاس بمنطقة العين السخنة



واستمع المحافظ إلى شرح من المسؤولين عن شركة جوشي مصر ومراحل الانشاء و الانتاج والمشروعات التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية وبإجمالي إستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار وبطاقة انتاجية بعد افتتاح المراحل الجديدة تصل الي 200 الف طن سنويا من الفايبر جلاس



يذكر أن الشركة تستخدم أحدث المعدات على مستوى العالم فى تصنيع الألياف الزجاجية



وفي كلمته في رحب محافظ السويس بالقيادات من الجانب الصيني والجانب المصري ورجال الاعمال معربا عن سعادته لحضوره هذا الافتتاح علي ارض السويس في احدي ثمار التعاون التجاري الاقتصادي المصري الصيني الذي يشهد تطورا في العلاقات ونموا يزيد يوما بصفها الرئيس الصيني ان الصين تري افاقا واعدة لمصرفي المستقبل لهذا كانت شراكة اخاء للمستقبل



وأوضح أن للصين منطقة صناعية بالسخنة زاخرة بمنتجات الوقود الحيوي ومشروعات الطاقة وتدوير المخلفات والقطارات فائقة السرعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة



وأشار المحافظ إلى أن افتتاح هذا الصرح هو ثمرة لهذا التعاون بين البلدين والتعاون التجاري الاقتصادي بينهما ، مقدماً التحية لمصر والصينوانظروا لعيون العمال لتجدوا الفرحة والامل



وقال حامد إن هذا العمل هو نتاج جهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التي لاتدخر جهدا الا وتبذله ، معرباً عن أمله في زيادة معدلات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وقام محافظ السويس والقنصل العام لجمهورية الصين بمحافظة الاسكندرية وقيادات الهيئة الاقتصادية وهيئة الاستثمار والقيادات التنفيذية والمستثمرين بجولة تفقدية للمشروعات وخطوط الانتاج الجديدة بالشركة .



حضر الافتتاح كلا من مديري الاستثمار والقوي العاملة والمكتب الفني وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وعدد من القيادات واصحاب الشركات ورجال الاعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية بالسويس