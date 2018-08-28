EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
افتتاح مشروع صيني للفايبر جلاس في السويس باستثمارات 600 مليون دولار
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 07:35 م
مصنع جوشي للفايبر جلاس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قابيل يتفقد 3 مشروعات لإنتاج الفايبر جلاس والمعدات الزراعية
مصر تشارك بفعاليات المؤتمر الدولي لصناعة «الفايبرجلاس» بالصين
مصنع جوشي للفايبر جلاس
المال- خاص
افتتح اللواء أح أحمد حامد محافظ السويس واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة العامة الأقتصادية لمنطقة قناة السويس والقنصل العام لجمهورية الصين بالاسكندرية ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وخان بين الملحق التجاري بالسفارة الصينية ورئيس شركة جوشى الصينية اليوم خطوط جديدة بشركة "جوشي مصر" لانتاج الفايبر جلاس بمنطقة العين السخنة
واستمع المحافظ إلى شرح من المسؤولين عن شركة جوشي مصر ومراحل الانشاء و الانتاج والمشروعات التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية وبإجمالي إستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار وبطاقة انتاجية بعد افتتاح المراحل الجديدة تصل الي 200 الف طن سنويا من الفايبر جلاس
يذكر أن الشركة تستخدم أحدث المعدات على مستوى العالم فى تصنيع الألياف الزجاجية
وفي كلمته في رحب محافظ السويس بالقيادات من الجانب الصيني والجانب المصري ورجال الاعمال معربا عن سعادته لحضوره هذا الافتتاح علي ارض السويس في احدي ثمار التعاون التجاري الاقتصادي المصري الصيني الذي يشهد تطورا في العلاقات ونموا يزيد يوما بصفها الرئيس الصيني ان الصين تري افاقا واعدة لمصرفي المستقبل لهذا كانت شراكة اخاء للمستقبل
وأوضح أن للصين منطقة صناعية بالسخنة زاخرة بمنتجات الوقود الحيوي ومشروعات الطاقة وتدوير المخلفات والقطارات فائقة السرعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة
وأشار المحافظ إلى أن افتتاح هذا الصرح هو ثمرة لهذا التعاون بين البلدين والتعاون التجاري الاقتصادي بينهما ، مقدماً التحية لمصر والصينوانظروا لعيون العمال لتجدوا الفرحة والامل
وقال حامد إن هذا العمل هو نتاج جهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التي لاتدخر جهدا الا وتبذله ، معرباً عن أمله في زيادة معدلات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقام محافظ السويس والقنصل العام لجمهورية الصين بمحافظة الاسكندرية وقيادات الهيئة الاقتصادية وهيئة الاستثمار والقيادات التنفيذية والمستثمرين بجولة تفقدية للمشروعات وخطوط الانتاج الجديدة بالشركة .
حضر الافتتاح كلا من مديري الاستثمار والقوي العاملة والمكتب الفني وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وعدد من القيادات واصحاب الشركات ورجال الاعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية بالسويس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا