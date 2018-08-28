1.3 مليون طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية

معتز محمود









قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن مخزون الغلال بالميناء 1.3 مليون، منها 541 طن قمح، كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة من وإلى الميناء، كما تراكى على أرصفة الميناء 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 40 سفينة، والمخطاف الداخلي 12 سفينة.





وأضاف الغندور أن الميناء يشهد، اليوم الثلاثاء، حيث يجري تفريغ السفينتين "باسيفيك تالينت"، و"وادي العريش" المحملتين بـ122 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا.



