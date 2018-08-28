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نقل وملاحة
1.3 مليون طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 06:52 م
ميناء الإسكندرية
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ميناء الإسكندرية
معتز محمود
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن مخزون الغلال بالميناء
1.3 مليون،
منها 541 طن قمح، كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة من وإلى الميناء، كما تراكى على أرصفة الميناء 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 40 سفينة، والمخطاف الداخلي 12 سفينة.
وأضاف الغندور أن الميناء يشهد، اليوم الثلاثاء، حيث يجري تفريغ السفينتين "باسيفيك تالينت"، و"وادي العريش" المحملتين بـ122 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أنه يجري تفريغ السفينة "إنيرجي جاز" القادمة من الجزائر وعلى متنها 12 ألف طن متري من الغاز، كما يجري تفريغ عبّارتين على متنهما 1866 سيارة ماركات مختلفة قادمة من اليابان والبحر الأحمر.
ميناء الإسكندرية
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