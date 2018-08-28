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بورصة وشركات
تأجيل دعوى فرض الحراسة على مطاحن ومخابز الإسكندرية
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 06:44 م
مطاحن ومخابز الإسكندرية 66
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رجب عز الدين
قالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية إن دعوى شركة الأهلى للاستثمارات ضدها بخصوص تعيين حارس قضائى تم تأجيلها لجلسة 29 أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الدعوى المشار إليها كان مقررًا نظرها بجلسة اليوم الثلاثاء 28 أغسطس أمام المحكمة الاقتصادية، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 29 أكتوبر المقبل؛ لتقديم المستندات.
وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.
وأضاف، فى تصريحات سابقة، للمال، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حدًّا أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحًا أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.
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مطاحن ومخابز الاسكندرية
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