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نقل وملاحة
القومية للأنفاق تقترض 243 مليون يورو للخط الثالث بالمترو
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 06:37 م
القومية للأنفاق تقترض 243 مليون يورو للخط الثالث بالمترو
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القومية للأنفاق تقترض 243 مليون يورو للخط الثالث بالمترو
محمود محسن
وقعت، اليوم الثلاثاء، الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية القرض الميسر من الحكومة الكورية بمبلغ 243 مليون يورو لتمويل توريد وتصنيع 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو.
وقام بالتوقيع اللواء مهندس طارق جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بدولة كوريا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المكون المحلى 30%.
مترو الأنفاق
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