القومية للأنفاق تقترض 243 مليون يورو للخط الثالث بالمترو

محمود محسن

وقعت، اليوم الثلاثاء، الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية القرض الميسر من الحكومة الكورية بمبلغ 243 مليون يورو لتمويل توريد وتصنيع 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو.