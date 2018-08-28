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اتصالات وتكنولوجيا
مباحثات حكومية لتفعيل وتطبيق منظومة التابلت التعليمي
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 06:34 م
مباحثات حكومية لتفعيل وتطبيق منظومة التابلت التعليمي
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مباحثات حكومية لتفعيل وتطبيق منظومة التابلت التعليمي
المال - خاص
استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر الوزارة، الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع وهيئة التسليح للقوات المسلحة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين تصنيع وإنتاج التابلت الخاص بمنظومة التعليم في مصر،
وأشار "العصار" إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل اللجنة المُشكلة لإدارة عملية تصنيع التابلت التعليمي والتي تضم في عضويتها مختلف ممثلي الجهات المتخصصة، في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، والتي تتضمن عدد من المحاور من ضمنها توفير أجهزة تابلت تعليمي لكل الطلاب للتحصيل الدراسي بدلاً من الكتب التقليدية بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في الامتحانات
وأضاف أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بوضع المواصفات الفنية المطلوبة لأجهزة التابلت والأعداد المطلوب تدبيرها وتوقيتات التسليم والتأمين الفني لاستخدام الأجهزة وغيرها من المطالب الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة
وأكد "العصار" أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بتوجيه الإمكانيات المتاحة بالشركات والقطاعات التابعة لصالح دعم منظومة تطوير التعليم في مصر، وذلك بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية وكوادر بشرية مدربة على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية.
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