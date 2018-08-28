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605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 06:32 م
الذهب 010
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الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا فى تعاملات اليوم، على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب بدأت الصعود مجددًا خلال الأيام الحالية بعد سلسلة من التراجعات.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 610 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 606 جنيهات أمس.
وسجل عيار 18 قيمة 522 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 697 جنيهًا بدلًا من 692 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1210 دولارات.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4885 جنيهًا، بدلًا من 4845 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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