تعرف على مواصفات ساعة سامسونج جالاكسى ووتش

المال– خاص



أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرًا ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch والتي تتمتع بتصميم جديد ومتميز، كما تدعم الساعة أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تميز سامسونج جلاكسي، حيث تتمتع الساعة ببطارية تدوم لعدة أيام وقدرات تكنولوجية متعددة، كما تدعم تقنية الاتصال بشبكات LTE.تتيح الساعة إمكانية مراقبة النوم والمساعدة في تقليل التوتر، بالإضافة لتقديم واجهات مستخدم جديدة للساعة بألوان فضي، والأسود الداكن والذهبي الوردي، حيث يمكن للمستخدم اختيار ما يناسبه من خلال مجموعة متنوعة لأوستيك من أحزمة الساعة بألوانه المختلفة.



توفر ساعة سامسونج Galaxy Watch بطارية تدوم لعدة أيام حيث يمكن استخدامها لأكثر من 80 ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى دون الحاجة لشحنها يوميًّا. تدعم Galaxy Watch أيضًا الاتصال بشبكات LTE عبر أكثر من 30 مشغلًا في أكثر من 15 دولة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستغناء عن هاتفهم الذكي والاعتماد على الساعة وحدها، حيث تتيح هذه التقنية للمستخدم تصفح الخرائط وتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات وتبادل الرسائل، والحصول على موجز صباحي ومسائي للتعرف على المهام وحالة الطقس وجدول المواعيد خلال اليوم.



كما تستهدف التركيز على تحسين الحالة الصحية والبدنية للمستخدمين ومنحهم أفضل تجربة صحية وبدنية شاملة من خلال العديد من الخصائص التي تساعد المستخدم على تحسين صحته، مثل خاصية مراقبة التوتر والإجهاد تلقائيا[2] ثم عرض تنبيه للقيام بتمارين تنفس للتخلص من التوتر وتحسين التركيز، ومراقبة جميع مراحل النوم بما فيها مراحل النوم الخفيف والعميق لمساعدة المستخدمين على تحسين عادات النوم والحصول على أقصى راحة ممكنة أثناء النوم.



بالإضافة إلى مراقبة تحقيق أعلى مستويات اللياقة البدنية حيث ينال النشاط الرياضي هو الآخر اهتمامًا كبيرًا من سامسونج. فالساعة الجديدة تدعم 21 تمرينًا رياضيًّا جديدًا ليصل عدد التمارين الرياضية التي يمكن للساعة التعرف عليها وحسابها تلقائيًّا إلى 39 تمرينًا رياضيًّا، كما تدعم الساعة امكانية تتبع حرق السعرات الحرارية، ويمكن للمستخدمين من خلال مساعد سامسونج الذكي Bixby التقاط صورة لكل وجبة وتسجيل المعلومات الغذائية الخاصة بها.



تتنوع إصدارات ساعة Galaxy Watch من سامسونج، حيث تتوافر بأحجام وأشكال متنوعة من خلال إصدار باللون الفضي بقياس 46 مم وتصميم آخر باللون الأسود أو الذهبي الوردي بقياس 42 مم. كما يمكن للمستخدمين تغيير شكل الساعة من خلال مجموعة مختارة ومتنوعة من واجهات المستخدم و"أوستيك" الساعة بما في ذلك العديد من الخيارات المقدمة من شركة Braloba، وهي شركة تصنيع أوستيك الساعات عالية الجودة.



تتمتع ساعة Galaxy watch أيضًا بالخصائص المُمَيزة لساعات سامسونج الذكية بشكلها المستدير وإطارها الدوار وشكلها الرقمي الحديث مع خاصية العرض الدائم للبيانات Always On Display مع المزيد من سهولة الاستخدام. الساعة الجديدة معتمدة وحاصلة على شهادة military-level durability لأعلى مستويات المتانة والتحمل. ساعة Galaxy Watch مزودة بشاشة دائرية مغطاة بطبقة من زجاج Corning® Gorilla® Glass DX+ المقاوم للخدوش والصدمات كما تدعم الساعة خاصية مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، بما يتيح استخدام الساعة لفترات طويلة تحت أي ظروف دون أن يلحق بها أي ضرر.



تدعم ساعة Galaxy Watch من سامسونج خدمة الدفع من سامسونج Samsung Pay، بالإضافة لتطبيقات Samsung Health ، Samsung Flow، وSamsung Knox. كما تتميز الساعة بتقنية المساعد الصوتي Bixby مع وجود شراكة مع خدمة بث الموسيقى الشهيرة سبوتيفاي وتطبيق Under Armour. ويمكن للمستخدم من خلال الساعة التحكم في أجهزة المنزل الذكية الأخرى من خلال منصة سامسونج SmartThings، بحيث يمكن التحكم في نظام الإضاءة وتشغيل التليفزيون الذكي أو ضبط درجة الحرارة، ويمكن للمستخدمين الاستماع للموسيقى من سبوتيفاي5 مباشرة دون الحاجة للهاتف، بالإضافة لحماية المعلومات والبيانات من خلال Samsung Knox وسهولة فتح أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية باستخدام Samsung Flow.