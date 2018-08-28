تعرف على تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية

سلوى عثمان



تجاوز العدد الإجمالي للأفلام المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الجونة 80 عنواناً بزيادة 10 أفلام عن الدورة السابقة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم للاعلان عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان التى ستنطلق في الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر القادم.



** زيادة المشاركات



ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 15 فيلما ، و12 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و22 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 5 أفلام في البرامج الاستعادية، كما يعرض المهرجان حوالي 24 فيلماً خارج المسابقة الرسمية "



و حضر المؤتمر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ووزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، وعدد من أعضاء اللجنة الإستشارية الدولية للمهرجان.



كما حضر عدد من أعضاء لجان التحكيم الدولية ومنهم : بشرى، وانتشال التميمى، وعمرو منسى، والمخرج أمير رمسيس، وخالد عبد الجليل، والنجمة منى زكى ، والمخرج داوود عبد السيد، والمخرج يسرى نصر الله، والنجمة يسرا، والمخرج شريف البندارى، والمخرج أبو بكر شوقى



** جوائز وفرق



ويمنح المهرجان في دورته الثانية جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام لأثنين من كبار السينمائيين ، هما :المخرج المصري داود عبد السيد ، والمنتجة التونسية درة بوشوشة .



وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة أسماء بارزة مثل الممثل العربي العالمي علي سليمان ، والنجمة المصرية منى زكي، والمخرج المغربي أحمد المعنوني، ومدير مهرجان برلين السينمائي الدولي الجديد كارلو شاتوبريان، إضافة إلى المنتج الكرواتي سيدومير كوالر .



أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فتتكون من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمبرمجة السينمائية إيلي ديرك، والمخرج الهندي مايك باندي ، كما تضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة في عضويتها كل من المخرجة الجورجية آنا أوروشادزة التي فاز فيلمها " أم مخيفة " بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي، والنجمة الأردنية صبا مبارك ، و المبرمجة النمساوية دوريس بور، والممثل الفلسطيني كامل الباشا الحائز على جائزة أفضل دور بمهرجان " فينيسيا " العام الماضي .



ومن الفروق الواضحة بين هذه الدورة والدورة السابقة (الأولى ) للمهرجان فقد كان التقدم للمشاركة في منصة الجونة السينمائية العام الماضي يقتصر على مشاريع في مرحلة التطوير، مع دعوة 4 مشاريع في مرحلة ما بعد الأنتاج، أصبحت منصة الجونة هذا العام أوسع انتشارا في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، و تقدم للمنصة 55 مشروعا بينها 110 في مرحلة التطوير و35 في مرحلة مابعد الإنتاج ، وبعد أن كانت قيمة دعم المشروعات تبلغ 60 ألف دولار مقسمة إلى 40 ألف من الجهات الداعمة و20ألف جائزة من المهرجان، وصل هذا العام إلى أكثر من 150 ألف دولار حتى اللحظة ، ويشارك المهرجان بـ 30 ألف دولار منها فقط والباقي من مؤسسات سينمائية وعالمية متنوعة .



وكما احتفت دورة المهرجان الأولى بماضي السينما بعرض فيلمين لـ يوسف شاهين وناصر خمير، إضافة إلى الندوات والدراسات



وتشهد هذه الدورة 3 برامج استعادية تتضمن أفلاما ، حيث ستقام احتفالية بمناسبة 10 أعوام على غياب المخرج المصري العالمي يوسف شاهين ، لا تقتصر فقط على معرض أفيشات أفلامه وبعض مقتنياته، لكن تتعدى ذلك لحفل يتضمن مواكبة مشهدية للقطات من الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر تقدم عزفا لمختارات من الموسيقى التصويرية لهذه الأفلام



كما سيقام أيضا معرضا خاصا لأفيشات أفلام المخرج فيدريكو فيلليني بمناسبة 25 عاما على رحيله ، ويحتفي المهرجان أيضا بالذكرى المئوية لميلاد المخرج إنجمار بيرجمان بعرض فيلمين من أهم أفلامه ومعرض فوتوغرافيا بالتنسيق مع السفارة السويدية ومركز الفيلم السويدي.



** التمويل



وأعلنت إدارة المهرجان إلى أنه اذا كانت الدورة الماضية قد اعتمدت في تمويلها بالدرجة الرئيسية على الكيانات الإقتصادية المملوكة لرجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس



و اعتمتدت هذا العام على الشريكين الرئيسين وهما " أوراسكوم للتطوير " ، و " أوراسكوم للأستثمار "، وذلك بالتعاون مع " التجاري وفا بنك " ، وشركة " أورانج " ، وشركاء المهرجان: " الجونة " ، و " بلتون المالية " و " إنارة " ، و "مكادي هايتس"



إضافة إلى دعم شركة " كارير " ، والشريك التسويقي " JWT " شريك النقل " كريم " ورعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمركز القومي للسينما ، كما عقد المسؤولون عن إدارة وتسويق المهرجان اتفاق شراكة مع قناة C.B.C الفضائية، لتكون القناة التلفزيونية الرسمية المنوط بها نقل فعاليات المهرجان وأحداثه كافة



** هدف المهرجان



وخلال المؤتمر الصحفي قال مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس : ما شجعنا لتأسيس مهرجان الجونة السينمائي هو إيماننا القوي والراسخ بدور الفن في نهضة وتقدم األمم من جهة، ومقاومة الأفكار الظالمية والرجعية التي عانينا منها "



من جهته قال مؤسس الجونة وأحد الداعمين الأساسيين للمهرجان المهندس سميح ساويرس إنه للعام الثاني على التوالي، يقوم مهرجان الجونة بتحويل مدينة الجونة إلى ملتقى يضم صناع الأفلام ، والمشاهير، ومحبي السينما من كل أنحاء العالم



وأضاف "لم يحظ فريق المهرجان وحده بالنجاح في تشكيل تجربة ثقافية أساسيا في الدورة الأولى ، بل مدينة الجونة بأكملها، التي لعبت دورا للجونة بين أهم مراكز الفن فى العالم مثل كان، ولوركارنو".



وأوضح سميح ساويرس أنه قد تم في العام الماضي إعادة تأهيل ثالث قاعات عرض، وتأثيثها وتزويدها بأحدث تقنيات الصوت والصورة لخدمة المهرجان، وأشار إلى أن هذه القاعات استمرت في تقديم عروض سينمائية على مدار السنة .



وتابع " نتمنى أن تكون تجربتنا ملهمة في تطوير المشهد الثقافي في مختلف المدن المصرية، عن طريق دعم المهرجانات والفعاليات السينمائية المختلفة".



** مهرجان متجانس



ومن جانبه قال مدير المهرجان انتشال التميمي، إن انعقاد المؤتمر الصحفي قبل 3 أسابيع من إنطلاق المهرجان جاء لحرصهم على التواصل مع وسائل العالم المصرية والعربية والعالمية.



وأضاف أنهم للعام الثاني على التوالي حرصواعلى تحقيق المعادلة التي سعوا لها منذ التحضير لإنطلاق الدورة الاولى، بأن تكون طبيعة المهرجان متجانسة ما بين الأفلام التي تحظى بالإشادة النقدية من جهة، والجماهيرية من جهة أخرى



وأكد الحرص على أن تكون الأفلام منتقاة من تلك التي عرضت في الموسم الأول لأهم المهرجانات الدولية، والجزء الثاني من العام، والذي يشهد مهرجانات مهمة مثل فينسيا، وتورنتو، وسان سبستيان، وغيرهما، بالإضافة إلى الإتفاق مع صناع الأفلام المهمة التي يشهد المهرجان عرضها العالمي أو الدولي الأول .



وأضاف التميمي أن جميع أفلام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي تم إنتاجها خلال عام 2018 ،وجميع الأفلام المشاركة في البرنامج الرسمي سواء كانت داخل أو خارج المسابقات هي عرض اول فى العالم العربي



أضاف أن المهرجان بدأ بداية مكتملة وأنهم ما زالوا يحتفظوا بالحماسة التى بدؤا بها مع سعيهم هذا العام ليكونوا أفضل تنظيما وفاعلية .



