الرقابة المالية: 9.7 مليار جنيه التمويل متناهي الصغر بالربع الثاني

المال- خاص









واصلت أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر، النمو بوتيرة متسارعة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 76% لتصل إلى 9.75 مليار جنيه، مقارنة بـ5.5 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لإحصائيات هيئة الرقابة المالية.





قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن هذا النمو صاحبه ارتفاع أعداد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط بنسبة 82% لتصل أعدادهم إلى حوالى 2.6 مليون مواطن من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، سواء كانت خدمية أو إنتاجية أو زراعية أو تجارية خلال نفس الفترة، مقارنة بالربع المماثل فى العام السابق.





وأكد رئيس الهيئة، في بيان، اليوم، أن دخول القطاع المصرفى، بجانب جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان له أثر إيجابى وقوى فى تيسير وإتاحة التمويل لنشاط التمويل متناهى الصغر، وبصفة خاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة لشركات التمويل متناهى الصغر التى استغلّت قدرتها فى الوصول لمصادر تمويل مستمرة وقوية، مستفيدة من البنية التشريعية والتنظيمية التى وفّرتها الهيئة لجذب مصادر التمويل من المؤسسات المالية لذلك النشاط المنطلق– حديثًا– بنهاية عام 2014، محققًا قفزة نوعية فى أرصدة التمويل بعد 25 شهرًا فقط من صدور القانون المنظم له، لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016.