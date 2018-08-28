تأجيل القرعة على وحدات الكيلو 4 بمرسى مطروح

عدد مستحقى الوحدات السكنية يبلغ 134









معتز محمود





كشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح أنه تم تأجيل موعد إجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح على من تنطبق عليهم الشروط، والتى كان من المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالى بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.





وأضاف أنه سيتم إخطار إبلاغ المستحقين للوحدات السكنية قبل موعد القرعة الجديد بوقت كافٍ عند تحديده.





وأشار المصدر إلى أن عدد مستحقى الوحدات السكنية يبلغ 134 مستحقًّا، والذين قاموا بسداد مقدم حجز بالفعل يبلغ 15 ألف جنيه،وكان من المقرر أن يتم إجراء القرعة لهم يوم الأحد 26 أغسطس.

وأوضح أن القرعة ستجرى لمن تنطبق عليه الشروط بعد أن تم فتح باب استقبال التظلمات من المستبعدين من الحصول على وحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح فى مايو الماضى، بعد أن بلغ إجمالى المستبعَدين وقتها 181 اسمًا.





وتابع أن قرار الاستبعاد فى مايو الماضى كان أولى قبل تقديم التظلمات، وهو بمثابة نتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات، والتى منها وجود أملاك لديهم، أو عدم استيفاء شرط الإقامة بمطروح 15 عامًا أو وجود تضارب فى المستندات بين عقد الايجار والمعاينة.





وكشف المصدر أن من ضمن أسباب استبعاد بعض المتقدمين اقامة الاسرة خارج المحافظة ،او وجود عداد كهرباء بأسم المتقدم والاقامة بفيلا دورين مع والده،بالاضافة الى بعض الاسباب الاخرى.





تجدر الإشارة إلى أن محافظة مطروح قامت بإجراء قرعة علنية العام الماضى خلال أحتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة وتم خلالها توزيع 305 وحدات سكنية بمنطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح ضمن مشروع إسكان المحافظة للمستحقين من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة؛ ضمانًا لمبدأ الشفافية والعدالة فى التوزيع.





يُشار إلى أن الجهود المبذولة فى قطاع الإسكان بمدينة مرسى مطروح خلال ما يزيد على عامين أسفرت عن توزيع 420 وحدة سكنية بعد انتظار أكثر من 8 سنوات، بواقع 21 عمارة بمنطقة الكيلو 8.



