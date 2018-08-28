الحكومة: لم ولن يتم المساس بحصص المواطنين من الخبز

الدعم العيني - شروط الدعم

المال - خاص



قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه لم ولن يتم المساس بحصص المواطنين من الخبز.



وأوضح أنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي.



وأشار المركز إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية,والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي تماماً ولن ولم يتم المساس بها في حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم.



وشددت الوزارة على ثبات حصة المواطنين من الخبز باعتبارها حق أصيل من حقوقهم ولهم كافة الحرية في صرفها في أي وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.



وتابعت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت فى تعريف المواطن المتبقى من رصيده من الخبز ومن النقاط حتى لا يتم التلاعب بهذا الرصيد



وأوضحت أن حصة المواطن من الخبز التى لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام اتوماتيكياً كنقاط خبز ولن يضيع حق اى مواطن فى اى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.





وأشارت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528

