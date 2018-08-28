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استثمار
إتمام اتفاقية بين نستله وستاربكس قيمتها 7.15 مليار دولار
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 04:49 م
نستله
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نستله تستحوذ على سلسلة بلو بوتل الأمريكية للقهوة
نستله
خالد بدر الدين
أعلنت شركة نستله السويسرية وشركة ستاربكس الأمريكية اليوم الثلاثاء إنهما أتمتا اتفاق الترخيص المبرم بينما للسماح لشركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة باستخدام أنواع القهوة والشاي المعبأة التي تنتجها الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة القهوة في أنحاء العالم.
وذكرت وكالة رويترز أن هذا الاتفاق البالغة قيمته 7.15 مليار دولار يمنح شركة نستله حقوقا دائمة في بيع منتجات ستاربكس مثل شاى تيفانا وقهوة ستارباكس خارج المقاهي التابعة للشركة الأمريكية وسينتج عنه انتقال 500 من موظفي ستاربكس للعمل في شركة نستله.
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