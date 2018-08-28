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سيــارات
مبيعات بوجاتى تحقق نموا تاريخيا بتسليم 34 سيارة
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 06:07 م
بوجاتى فيرون
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شريف عيسى
حققت بوجاتى نموًّا تاريخيًّا فى أداء مبيعاتها، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 70%، بعد أن تمكنت من بيع 34 سيارة، مقابل 20 سيارة تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويعود نمو العلامة الفرنسية، أصغر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات بعائلة فولكس فاجن جروب، إلى ارتفاع الطلب على موديلاتها فى كل من أوروبا الغربية، ووسط أوروبا، عدد من الدول الآسيوية، وفى مقدمتها الصين، ومنطقة الشرق الأوسط.
وبلغت مبيعات الدول الأوروبية من العلامة التجارية، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 15 وحدة، بنمو بلغ 150% على نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 6 سيارات.
واستحوذت أوروبا على حصة سوقية تمثل 44.1% من المبيعات الإجمالية للعلامة الفرنسية الفاخرة بوجاتى فى كل دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات بوجاتى بلغت، العام الماضى، 71 سيارة.
ويوضح الجراف التالى تطور مبيعات بوجاتى فى الدول الأوروبية خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2017:
سيــارات
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