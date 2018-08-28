EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جمارك بورسعيد تضبط كميات ملابس مهربة
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 04:40 م
جمارك بورسعيد 99
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ملابس جاهزة بـ560 ألف جنيه
جمارك بورسعيد تفرج عن 330 سيارة خلال مايو
مستخلصى بورسعيد تستعد لمقاضاة الجمارك
جمارك بورسعيد 99
مها أبوودن
ضبطت جمارك بورسعيد محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك
وتعود الضبطية، إلى إخبارية مشتركة بإدارة منفذ الرسوة الجمركى من النقيب محمود عبد الرؤوف رئيس مباحث المنفذ بوجود معلومات باعتزام السائق م . أ . م قائد السيارة رقم 1515 رحلات بورسعيد لتهريب كميات من البضائع الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعيد عن أعين رجال الجمارك.
وعند وصول الأتوبيس للمنفذ تم تفتيشه فتبين وجود 1150 بلوزه بناتي و 150 دريل بناتي والجميع ألوان وأشكال ومقاسات وموديلات مختلفة منشأ الصين و 40 كيلوجرام إكسسوارات ملابس من نسج ولدائن أجنبية الصنع داخل مخزن سري مصنع بطول طبلية السيارة وكذلك داخل تجويف أجناب السيارة وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
وبلغت قيمة المضبوطات 83 ألف و 200 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 49 ألف و 587 جنيها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا