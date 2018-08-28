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سيــارات
2327 وحدة مبيعات سيارات لامبورجينى بالنصف الأول
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 05:47 م
شركة لامبورجينى الإيطالية
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شركة لامبورجينى الإيطالية
شريف عيسى
ارتفعت مبيعات لامبورجينى الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة 11.3%، بعد أن تمكنت من تسليم 2327 سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 2091 وحدة.
ويعود نمو مبيعات لامبورجينى خلال الفترة من يناير وحتى يونيو إلى ارتفاع معدلات الطلب عليها فى عدد من الأقاليم والتى من بينها الصين وأوروبا، وأمريكا الشمالية، علاوة عن إقبال المستهلكين على طراز اوروس، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV.
وتمكن السوق الأمريكى من بيع 847 سيارة من طرازات لامبورجينى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجارى، بنمو بلغ 69% عن نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغ إجمالى عدد الوحدات المباعة منها 501 وحدة، بحصة سوقية 36.4%، من المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية بجميع الأسواق العالمية.
وشهدت مبيعات لامبورجينى خلال العام الماضى نموًا بنسبة 10.4%، بعد ان تمكنت من تسليم 3815 سيارة، مقابل 3457 وحدة تم تسليمها خلال 2016.
وتتوافر لامبورجينى فى 50 دولة عبر 145 صالة عرض، وتعد كلًا من اليابان، المملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط من أهم الأسواق بالنسبة لها.
ويوضح الرسم البيانى التالى تطور مبيعات العلامة الإيطالية خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2017 فى كافة الأسواق العالمية :
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