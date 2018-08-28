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اتصالات وتكنولوجيا
انطلاق المؤتمر العربى لأمن المعلومات 23 سبتمبر المقبل
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 03:55 م
الانترنت
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13.43 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني
مشرفة : تعاون عربي في مجال الأمن المعلوماتي " السيبراني "
الانترنت
المال – خاص :
تنعقد الدورة الثانية من المؤتمر العربى لأمن المعلومات Arab Security Conference تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من المركز العربي الاقليمي للأمن السيبراني ITU-ARCC والتابع للاتحاد الدولي للاتصالات على مدار يومى 23 و 24 سبتمبر المقبل تحت شعار «الأمن السيبراني العربي .. تحديات.. وآفاق»،
وبحسب الشركة المنظومة للمؤتمر " ASC " للاستشارات الأمنية فإنه تم دعوة المتخصصين الدوليين في مجال الأمن السيبراني للاشتراك في المؤتمر وعرض ابحاثهم العلمية حول دور الأمن السيبراني في تأمين مصالح مؤسسات الدولة وذلك خلال عدة جلسات منعقدة داخل المؤتمر يحضرها رؤساء الشركات والمديرين التنفيذين لقطاعات الدولة المختلفة بالإضافة الي كوكبة من القضاة العاملين في مجال الامن السيبراني.
كما سيتم أيضا استعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الالكترونية التي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والذي يعتمد أساسا علي تكنولوجيا المعلومات .
ومن أجل اكتشاف وتشجيع المهارات الفردية للشباب في مجال الاختراق الاخلاقي والاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية وسرعة الاستجابة واكتشاف الثغرات وفحص الشبكات والانظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي فقد تم الاعلان عن مسابقة بأسم (Arab Security Cyber wargames Championship) وهي عبارة عن مجموعة من التحديات يتسابق خلالها 30فريق كل فرقة تتكون من 2 الي 5 أفراد وسوف يحصل أصحاب المراكز الاولي علي جوائز مالية قيمة وذلك من خلال التصفيات النهائية التي ستعقد في اليوم الاول في قاعة منفصلة وتسلم الجوائز للفائزين في نهاية المؤتمر .
كما يهدف المؤتمر إلى دعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي ستنعقد أثناء فعالياته وكذلك تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال للحضور مجاناً وعرض منتجاتهم علي الحضور وذلك تشجيعاً للشباب لفتح أسواق عمل جديدة .
يذكر أن ASC تأسست عام 2007 وهي الموزع الحصري لمنتجات EC-Council الامريكية لحلول أمن المعلومات في مصر.. ولها شراكات مع المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاتصالات ومستشفي سرطان الاطفال57357 ونيو هوريزون وجلوبال نولدج والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
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